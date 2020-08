Una caravana motorizada hubo en cuatro cantones manabitas para pedir la construcción de hospitales

LEA TAMBIÉN

Este 18 de agosto del 2020 se realizó una caravana motorizada, en la que participaron cuatro cantones la zona norte de Manabí.

Con banderas, pitos y pancartas, los moradores de Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales solicitaron al Gobierno Nacional que se dote de hospitales a ese sector manabita. Fue una protesta pacífica denominada Marcha Mancomunada por la Salud y la Vida.



Gustavo Andrade participó en la marcha. Él afirmó que se unió a la convocatoria en Jama -que se realizó a través de redes sociales- porque le parece inhumano que tras el terremoto aún la zona norte de Manabí no tenga un hospital.



“Somos el sector más olvidado, han permitido que se juegue con la salud y la integridad de las personas. Ya no lo permitiremos”, dijo.



Andrade vive en el cantón Jama y hasta antes del terremoto del 16 de abril del 2016 era paciente del Hospital Miguel Hilario Alcívar. Pero, tras el movimiento telúrico, esa casa de salud se derrumbó.



En Pedernales y Bahía de Caráquez (Sucre) se instalaron carpas para atender a los heridos. Luego se instalaron contenedores. Así funcionan el Hospital Miguel Hilario Alcívar y el hospital móvil de Pedernales. “Los pacientes nos hemos atendidos en contenedores y carpas por más cuatro años y ya es suficiente”.



Esa medida es provisional hasta que el Gobierno construya los dos hospitales definitivos.



El de Bahía de Caráquez ya está en marcha, con más del 45% de avance, y tendrá 80 camas. Sin embargo, la Veeduría Ciudadana informó que en el plan de construcción no se cuenta con áreas de cuidados intensivos, tomografía y neonatología.



Eso motivó la marcha que se realizó hoy en el puente Los Caras, de Bahía de Caráquez. La manifestación se inició a las 16:00, pero se suspendió porque la Policía Nacional les impedía el paso. Una hora más tarde se reanudó la marcha en la que asistieron centenares de vehículos.



La alcaldesa Ingrid Zambrano señaló que la construcción del hospital no cuenta con áreas de cuidados intensivos, tomografía y neonatología. Tampoco se contempló dentro del contrato, un rubro para equipar el hospital y contratar médicos. “Los que más pedimos es que nos garanticen la salud, no solo infraestructura hospitalaria”.



La Burgomaestre también señaló que este 18 de agosto del 2020 se entregó una propuesta al Gobierno Nacional, a través de la ministra María Paula Romo, en la que se pide la construcción de las tres áreas.



Si el Gobierno no tuviera los recursos económicos, en la propuesta se pide que a través de la banca pública se conceda un crédito por USD 1,4 millones para las áreas de cuidados intensivos, neonatología y tomografía.



Esa propuesta se entregó en el marco de una reunión en la que también participaron los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos y de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez y las autoridades provinciales como el gobernador Tito Nilton Mendoza y los alcaldes o representantes de la zona norte de Manabí.



En Pedernales, la caravana se realizó en el centro de la ciudad y participaron motocicletas, mototaxis, camionetas, camiones, taxis y vehículos particulares. Ahí, los moradores pidieron que se retome de inmediato la construcción del hospital de Pedernales.



La obra fue paralizada, tras un informe de Contraloría en el que se encontraron inconsistencias en las etapas precontractual y contractual. Además del desvío de fondos del adelanto que se entregó a la Corporación Pedernales-Manabí, que estaban a cargo de la obra.



Esa construcción está en la etapa precontractual y será hecha por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.



Orazio Bellentini, presidente de la mancomunidad, señaló que los hospitales brindarán servicios de salud a más de 200 000 personas de los cuatro cantones manabitas. Se tiene previsto que se realice una nueva reunión entre el Gobierno, los alcaldes y ciudadanía en las próximas semanas, en Bahía de Caráquez. Ahí se debatirán las fechas en las que se reiniciarán los trabajos en Pedernales y el financiamiento de las áreas del hospital de Sucre.



En San Vicente y Jama, la marcha finalizó a las 18:30. Esos cantones no cuentan con hospital y por eso utilizan los de Bahía y Pedernales.



“Nosotros entendemos que en nuestro cantón no haya hospital, mientras que nuestros cantones vecinos si tengan. En esta pandemia hemos tenido que trasladarnos hasta Chone o Portoviejo por atención. Eso no es justo”.