Carapungo y Calderón sin agua potable este sábado 6 de abril del 2019

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que este sábado 6 de abril del 2019 se suspendió el servicio de agua potable en algunos barrios de Calderón, en el extremo norte de Quito. También en Carapungo.

"Un deslizamiento de tierra en la zona de La Bota afectó una tubería. Nuestro personal trabaja en el lugar. El servicio se restablecerá en el transcurso de la noche", indicó la entidad en su cuenta de Twitter.

De momento, como medida provisional, tanqueros reparten el líquido vital entre los vecinos. Geovanny Cevallos, presidente del Comité Promejoras de Carapungo, espera que el problema se solucione lo más pronto posible.

"Estamos haciendo fila para recoger agua", indicó Cevallos. "No es la primera vez que Carapungo y Calderón se quedan sin el servicio. Ya no hay solución... Se nos ofreció un by pass (y nada). Solo hay una tubería madre que reparte acá", acotó. A su criterio, no es justo que 225 000 habitantes sufran el mismo problema.