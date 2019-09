Capturan en Colombia a dos sospechosos de asesinato de candidato a Alcaldía

LEA TAMBIÉN

Las autoridades colombianas detuvieron a dos sospechosos del asesinato de Orley García, candidato a los comicios locales del próximo octubre, y señalaron que al parecer simpatizan con un partido diferente al de la víctima, informó este martes 10 de septiembre del 2019 la Fiscalía.

El ente acusador dijo en un comunicado que "las indagaciones darían cuenta de que los detenidos serían simpatizantes de una corriente política distinta a la de Orley García y no tendrían relación con alguna organización criminal".



García, candidato por el oficialista Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo, municipio del departamento de Antioquia (noroeste), fue asesinado el sábado pasado por un hombre que le disparó con una escopeta cuando hacía campaña en esa población.



El profesor y político murió mientras era trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) a un hospital de Medellín, capital departamental, debido a la gravedad de las heridas.



Los colombianos irán a las urnas el próximo 27 octubre para elegir alcaldes de más de 1 110 municipios, 32 gobernadores, y otros cargos regionales para un periodo de cuatro años que comenzará el 1 de enero de 2020.



La Fiscalía detalló hoy que uno de los involucrados en el asesinato fue capturado en un caserío cercano a Toledo y que este "habría sido el encargado de disparar contra Orley García".



El otro implicado fue arrestado cuando salía de la iglesia de ese municipio, en donde se hizo una eucaristía en honor al candidato asesinado.



La entidad aseguró que con los testimonios y pruebas recopiladas en la zona, se permitió en 36 horas "identificar a los presuntos autores materiales del asesinato".



El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, calificó el domingo 8 de septiembre de "crimen contra la democracia" el asesinato de García, pero no señaló a ningún grupo como autor del crimen.



Dijo incluso que las primeras investigaciones "demuestran que no es la autoría, hasta el momento, de un grupo armado organizado".



En Antioquia delinquen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas criminales de origen paramilitar como el Clan del Golfo y Los Caparrapos que se disputan el control del territorio para el narcotráfico y minería ilegal.