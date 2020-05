Tres capitales de Brasil decretan confinamiento total contra el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres capitales del norte y noreste de Brasil decretaron medidas de control estricto de actividades a partir de esta semana para frenar el avance del coronavirus en estas regiones, que figuran entre las más afectadas por la pandemia.

En Sao Luis, capital del estado Maranhao, y en otros tres municipios comenzaron a regir estas medidas el martes 5 de mayo de 2020; mientras que Pará ordenó la medida a partir del jueves 7 de mayo en su capital Belém y en otras nueve ciudades; y Fortaleza, la capital de Ceará, el viernes 8 de mayo.



En un decreto firmado el domingo 3 de mayo, el gobernador de Maranhao, Flavio Dino, intensificó las medidas de aislamiento social en los cuatro municipios que conforman la llamada Ilha de Sao Luis. Es una decisión para evitar el caos en el sistema de salud, dijo este martes.



Con 4 530 casos y 271 óbitos hasta este martes, el estado es el sexto más afectado por la covid-19 en Brasil.



Con la medida, Maranhao restringió aún más la circulación de transporte en los cuatro municipios, aumentó los controles a los transeúntes y ordenó el uso obligatorio de máscaras. El decreto permite el funcionamiento de las áreas esenciales de salud, alimentos y seguridad, entre otras.



Por su parte, Ceará totaliza 11 470 casos y 795 muertes, siendo el tercer estado más impactado por la pandemia.



El gobernador Camilo Santana defendió la necesidad de restringir aún más la circulación social en la capital Fortaleza debido a que “el sistema de salud está llegando al límite”. Otras ciudades mantendrán la cuarentena parcial.

En Pará, el gobernador Helder Barbalho anunció que diez ciudades, incluyendo la capital Belém, suspenderán totalmente las actividades no esenciales a partir del jueves 7 de mayo.



Barbalho precisó que las personas deberán circular con máscaras, su identificación y documento de trabajo, debido a que habrá inspección en las calles para garantizar el cumplimiento de la medida.



Pará, el séptimo estado más afectado por la covid-19, suma 369 muertes y 4 472 casos, uno de ellos el propio Barbalho que anunció su diagnóstico el 14 de abril.



La Fiscalía de Amazonas, estado escenario de hospitales abarrotados y entierros masivos, solicitó este martes a la justicia que conmine a las autoridades locales a decretar un lockdown (cierre de emergencia) en la capital Manaos en las próximas 24 horas.



Amazonas es el quinto estado más afectado con 8 109 casos y 649 muertes.



La covid-19 deja 7.921 muertes y 114 715 casos en Brasil.



El estado de Sao Paulo, epicentro de la enfermedad en este país de 210 millones de habitantes, está bajo cuarentena parcial desde marzo, pero el gobernador Joao Doria aún no prevé restringir totalmente la circulación.



El presidente Jair Bolsonaro es contrario al confinamiento, lo que derivó a destituir hace dos semanas a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, que defendía la cuarentena para contener el avance del virus. Su nuevo ministro, el oncólogo Nelson Teich, afirmó la semana pasada que no es posible relajar las medidas restrictivas.