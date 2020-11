La Capeipi reclamó al Gobierno por falta de atención a solicitudes para el crédito Reactívate Ecuador

La Comisión Nacional Anticorrupción y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) presentaron este viernes 6 de noviembre del 2020 un reclamo a la Presidencia de la República, pues consideran que no se han cumplido las metas ofrecidas dentro del programa de crédito productivo Reactívate Ecuador.

"Han transcurrido ya cinco meses y la esperanza que engendró el programa Reactívate Ecuador no se ha cumplido", dice el oficio.



Reactívate Ecuador comenzó a funcionar en mayo del 2020. Se trata de una línea de crédito con condiciones preferenciales para el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypimes), que se coloca a través del Banco del Pacífico.



Según el Ministerio de Finanzas, los recursos para esta línea de crédito provienen de un fondo de USD 1 1 150 millones, creado con recursos otorgados por multilaterales y organismos de cooperación, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Del total de recursos del fondo, USD 500 millones se debían destinar exclusivamente para los créditos para esta línea preferencial para mypimes.

🔴 ATENCIÓN.Hemos pedido a @Lenin que programa Reactívate Ecuador se cumpla. Exigimos junto a la @CNACEcuador respuestas y que se transparente el destino de los fondos que se anunciaron para crédito productivo @MauricioPozoEC @IvanOntanedaB @pavka08 @EcuavisaInforma @Primicias pic.twitter.com/toXvyjVaVO — CAPEIPI -ECUADOR (@CAPEIPI_) November 6, 2020



Según Gustavo Ruiz, presidente de la Capeipi, la entrega de créditos para las pequeñas y medianas empresas no se ha cumplido. Según el gremio, 180 socios presentaron solicitudes y no pudieron acceder al crédito.



"Las solicitudes de crédito no han sido atendidas. Los requisitos de acceso se han modificado y en lugar de agilitar las operaciones del Fondo Nacional de Garantías, se han exigido garantías reales. Las repercusiones por el incumplimiento ya se sienten, hay un alto porcentaje de empresas que han cerrado sus operaciones parcial o totalmente y cientos de miles de puestos de empleo formal se han perdido", indicó el vocero.



De ahí que Capeipi y la Comisión Nacional Anticorrupción solicitaron al Gobierno de Lenín Moreno un detalle de los recursos que se han recibido en el fondo y cuál ha sido el destino de estos montos.



El programa se creó como una de las medidas económicas del Gobierno para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Se ofrecieron líneas de crédito desde USD 500 hasta 500 000, a 36 meses plazo, seis meses de gracia y tasa de 5%.



El monto desembolsado hasta la primera semana de septiembre pasado, según el Ministerio de Finanzas, fue de USD 54,5 millones; esto es, el 10,8% de los USD 500 millones.



Este Diario solicitó la versión de Finanzas. La Cartera señaló que está tramitando las respuestas al pedido.