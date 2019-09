Capeipi pedirá una acción de protección en contra del Hoy no circula ​

LEA TAMBIÉN

Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), manifestó hoy, 9 de septiembre del 2019, que los agremiados solicitarán una acción de protección para eliminar el Hoy no circula. ​

La medida afecta directamente a los pequeños y microempresarios que no pueden recorrer la ciudad para distribuir productos alimenticios que son perecibles. ​



Uno de los afectados es Edison Romo, socio de la Cámara y empresario, quien perdió hoy a dos clientes porque dos de sus tres camiones no pudieron circular todo el día por la restricción vehicular. ​



“Los clientes se molestan porque no quieren que sus pedidos sean aplazados, algunos de los pedidos deben ser entregados todos los días a la hora del almuerzo”, destacó Romo. ​



El distribuidor de alimentos prevé aplazar los pedidos para el día siguiente o entregar las ordenes horas más tarde. Comprar otro camión no está en sus planes, ya que de hacerlo debería subir el costo de sus productos y, además, los vehículos “son muy costosos”.​



Ruiz manifestó que los agremiados del sector alimenticio ya han hablado con representantes legales para “pronto” pedir una acción de protección en contra de la medida municipal.