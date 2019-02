Capacitación a miembros de las Juntas Receptoras del Voto alcanza el 69,54%

LEA TAMBIÉN

Faltan 29 días para las elecciones seccionales y para conformar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no difunde la lista final de candidatos a dignidades locales que terciarán en las urnas.

Esto, a pesar de que el lunes 18 de febrero de 2019 sustanció la mayoría de las apelaciones presentadas para la calificación de candidaturas.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que ayer recibieron una aclaración del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la última apelación resuelta, correspondiente a El Oro.



La funcionaria sostuvo que solo restaba consolidar la nómina de candidatos y que el pasado viernes 22 de febrero de 2019 se daría a conocer el listado final. Hasta el cierre de esta edición, eso no ocurrió.



A pesar de que aún no se difunde la nómina total de aspirantes, el CNE avanza en las capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV).



Desde el 7 de enero pasado se han impartido charlas al 69,54 % de los integrantes de las mesas de votación, a escala nacional. En total, 274 680 ciudadanos fueron designados para cumplir esta tarea.



Enrique Pita, consejero del CNE, enfatiza en la importancia de esta fase preparatoria, pues los integrantes de las juntas serán los encargados de receptar el sufragio y contabilizar los votos.



En las capacitaciones los miembros de las JRV manipulan papeletas ilustrativas, pues no constan los rostros reales de los candidatos.



Ayer, Michele Cevallos, una de las técnicas del CNE, capacitó a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (PUCE). La experta les informó que el 24 de marzo deberán completar distintas fases en las mesas electorales: instalación, votación, escrutinio y envío de documentos.



La provincia en la que menos se ha avanzado en las capacitaciones es Esmeraldas, con el 48,12 % de miembros alcanzados. Le siguen Azuay (52,93 %) y Guayas (55,59%).



Carchi y Chimborazo, en cambio, son las provincias que mayor porcentaje de capacitación registran (92%).



El vicepresidente del CNE sostuvo que uno de los objetivos de las capacitaciones será reducir las inconsistencias en el conteo de votos y en la elaboración de actas.



En esa línea, el CNE extendió hasta el 4 de marzo el plazo para inscribir observadores nacionales, quienes podrán seguir de cerca el trabajo de las JRV en todo el país.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, indicó que “no hubo más de un centenar” de observadores nacionales inscritos, lo que a su criterio es poco, tomando en cuenta que habrá 40 276 juntas receptoras del voto.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, exhortó a las organizaciones sociales y políticas a que inscriban delegados para los comicios.



Además, Atamaint hizo un balance del monitoreo de medios durante los primeros 17 días de la campaña proselitista. Por el momento, se han detectado 149 presuntas infracciones electorales.



José Cabrera, consejero del CNE, indicó que se han revisado 30 857 cuñas publicitarias, en 504 medios de comunicación.

De las 149 presuntas infracciones, Cabrera subrayó que la mayoría corresponde a publicidades de instituciones públicas, que no cuentan con el sello de autorización del CNE. En esos videos se promocionan obras, algo que está prohibido en el Código de la Democracia.



Después de efectuar un análisis técnico y jurídico, el CNE remitirá al Tribunal Contencioso los expedientes, para determinar si en efecto se vulneró la Ley.