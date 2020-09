Nueve cantones de Tungurahua con libre circulación vehicular

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los ocho alcaldes que integran la Mancomunidad de Tránsito Vehicular de Tungurahua decidieron la libre circulación en cada uno de sus cantones, sin embargo, no está permitido el tránsito entre las 23:00 y 05:00. Además, el transporte intracantonal, urbano e interprovincial solo llevará el 75% de aforo en sus unidades, respetando los protocolos de bioseguridad. Los operativos estarán a cargo de la Policía Nacional.

La medida se aplica desde hoy, martes 15 de septiembre del 2020, en los cantones de Quero, Cevallos, Píllaro, Patate, Mocha, Pelileo, Tisaleo y Baños.



Leonardo Maroto, alcalde de Pelileo y Presidente de la Mancomunidad, explicó que la entidad, al agrupar a los 8 de los 9 cantones de la provincia, llegó a un consenso para aplicar estas normativas dentro de cada una de las jurisdicciones. Una de estas fue la libre circulación vehicular entre cantones que busca la reactivación económica y turística en la provincia que está ubicada estratégicamente en el centro del país.



“Estas (medidas) las veníamos revisando desde hace unos días y al final se aprobó con las nuevas disposiciones del COE nacional. No podíamos tomar medidas por separado cuando el manejo del tránsito está a cargo de una mancomunidad”, dijo Maroto.



No contar con las restricciones en la circulación, el tránsito en las ciudades de Píllaro, Cevallos y Pelileo se incrementó y también la presencia de personas en las calles. El alcalde de Píllaro, Elías Yanchatipán, mencionó que decidieron la medida para que mejore el comercio de los productos agrícolas. Sin embargo, al finalizar el mes se efectuará un balance para conocer si se incrementaron o no los casos de covid-19.



Afirmó que al momento se mantiene la restricción vehicular desde las 23:00 a 05:00. También, están prohibidos los eventos sociales, espectáculos públicos y privados y más. “Estas se elevarán a ordenanzas. Al momento están en análisis de los concejales para la aprobación respectiva”.



El alcalde de Cevallos, Luis Barona, indicó que el Concejo Cantonal decidió que se adopte la semaforización en amarillo para normar la utilización de los espacios públicos, reuniones sociales, eventos públicos y otros en el cantón. “Estamos analizando ponerlas en aprobación dentro del concejo”.



Indicó que el primer día de vigencia de la libre circulación hay poco movimiento puesto que en la urbe transitan al día un promedio de 150 automotores, especialmente los de las cooperativas de camionetas y de buses.



Barona aseguró que en los meses de junio, julio y agosto hubo un incremento de casos de covid-19, sin embargo, se redujeron en lo que va de septiembre. “Hay temor que los casos se incrementen nuevamente este mes, pero esperamos que la gente cumpla con los procesos de bioseguridad para que esto no ocurra”.



En el libre tránsito de autos también se aprobó en la ciudad de Ambato y solo mantendrá impedimento para transitar de 23:00 a 05:00.