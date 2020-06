La mayoría de cantones en rojo está en la Costa y la Amazonía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Esta semana habrá más cantones del país con el semáforo en verde. Suscal se convertirá, desde este miércoles 1 de julio de 2020, en la sexta jurisdicción que se activará en esta tercera etapa del distanciamiento social. Daule, Aguarico, Salitre, Mocha y Sevilla de Oro lo hicieron antes.

Suscal es uno de los siete cantones de Cañar, donde la cantidad de casos de contagio es baja: ocho enfermos hasta ayer. Casi en la misma situación está su vecino Déleg, con seis contagiados. Este y los demás cantones están en amarillo desde hace casi un mes.



En Suscal, el semáforo verde se aplicará con restricciones, por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. Por ejemplo, la movilización de los automotores particulares se mantendrá igual que las estipuladas en el semáforo amarillo. Es decir, de acuerdo con el último dígito de la placa, ya sea par o impar.



Sin embargo, el toque de queda se aplicará desde las 00:00 hasta las 05:00, como estableció el COE nacional.

​

Mientras tanto, la semaforización en amarillo abarca más territorios. La Sierra Centro se pinta totalmente de ese color, a excepción del cantón Chunchi, de Chimborazo, que sigue en semáforo rojo. Es uno de los 33 municipios que permanecen en esa fase

.

Por regiones, la Costa y la Amazonía -en ese orden- son las que tienen más áreas en rojo. En El Oro hay seis, donde está Las Lajas, primer cantón del país en retroceder en el semáforo, luego de haber estado una semana en amarillo. Presenta dos casos de covid-19, se detalla en el informe oficial.

En las vías de acceso al cantón San Vicente, en Manabí, se realizan controles durante el toque de queda. Este cantón cambia hoy a amarillo. Foto: Cortesía Municipio de San Vicente



Manabí tiene 18 cantones en amarillo, donde está incluido San Vicente, que comienza hoy esta nueva fase. Los otros están en rojo, pero Santa Ana cambiará desde este miércoles. El Carmen, 24 de Mayo y Rocafuerte aún deben decidir si avanzan al amarillo.



El alcalde de El Carmen, Rodrigo Mena, ha solicitado al COE nacional que les permitan hacer la matriculación vehicular en rojo.



En Esmeraldas, cuatro de los siete cantones siguen en rojo, incluida la capital provincial, debido a un aumento sostenido del número de enfermos.



En la Amazonía, tres de los cuatro cantones de Orellana se han mantenido en rojo y, debido al aumento de casos, la semaforización no variará. Solamente Aguarico está en verde, desde el 19 de mayo.



La situación en esa provincia es crítica, debido a la poca cobertura de salud. La noche del viernes 26, el COE de Francisco de Orellana decidió seguir en semáforo rojo hasta el 31 de julio, “por el alto nivel de contagios que se está presentando”.



Según los representantes del Distrito de Salud Loreto-Orellana, en el cantón existe un contagio comunitario. En la cita del COE se aseguró que al menos en cada barrio hay un caso confirmado y que las cifras irán en aumento.



En Francisco de Orellana se han tomado 456 pruebas rápidas, y se esperan resultados.



Pero este cantón, además de la pandemia, enfrenta otros inconvenientes sanitarios: casos de dengue y problemas en la piel y gastrointestinales de los habitantes, tras el derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, el 7 de abril pasado.



Según Jaime Bedón, secretario del COE local, eso ha provocado el colapso del sistema de salud con el que cuentan.



Relata que el hospital local tiene 10 camas, que están ocupadas. Pero no cuentan con una Unidad de Cuidados Intensivos ni respiradores para una eventual emergencia.



Se consideró que no es recomendable aún pasar al amarillo, porque el problema se mantiene y no hay mejoras en el sistema de salud, comenta.



En Sucumbíos, tres de los siete cantones no han cambiado de color desde el 4 de mayo, cuando empezó la semaforización. Cuyabeno tenía previsto hacerlo este 1 de julio, pero el aumento de casos en las comunidades indígenas hizo que el COE cantonal retrocediera en la decisión, anunciada hace dos semanas.



En Morona Santiago, tres de los 12 cantones se mantienen en semáforo rojo. Logroño y Sucúa aún no definen la fecha para el cambio y San Juan Bosco pasará al distanciamiento desde este 1 de julio.



Hasta ayer, esta provincia registraba 758 casos; la mayor cifra de contagios -identificados como comunitarios- está en las poblaciones Shuar de Morona, Gualaquiza, Taisha, Palora, Santiago, Logroño y Sucúa.



Logroño tenía 60 casos positivos hasta ayer y uno de los contagiados es el alcalde, Gregorio Unkuch. Él considera que la situación es crítica porque las brigadas médicas no llegan a todas las comunidades y tampoco se realiza las pruebas a los pacientes sospechosos con sintomatología.



Por eso, los infectados se automedican o utilizan medicina natural. Unkuch lleva 10 días cumpliendo el encierro y solo se está tratando con vaporizaciones, baños de plantas medicinales y enjuagues bucales.



El Municipio está cerrado porque 10 trabajadores dieron positivo. Con ese panorama, comenta, aún no han definido la fecha de reunión del COE cantonal para analizar la situación y tomar una decisión.



En Zamora Chinchipe, Yacuambi, El Pangui y Palanda se mantienen en rojo, por el aumento de contagios.