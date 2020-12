En nueve cantones hay restricción vehicular por los festejos de diciembre

En Santo Domingo, Ambato, General Villamil, Manta, Pedernales y en otros cuatro cantones se aplican diferentes tipos de restricción al tránsito vehicular, durante este diciembre del 2020, con el objetivo de evitar nuevos contagios de covid-19 ante el posible aumento de viajeros para los festejos de este mes.

Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) de estas localidades aprobaron estas medidas que, en algunos casos, ya entraron en vigencia y se extenderán hasta enero.



Las autoridades de otros cantones aún no analizan estas medidas.



Estos son los cantones y sus restricciones:



Santo Domingo



La restricción vehicular en Santo Domingo está vigente desde el 13 de diciembre y se inicia a las 00:00 y se extiende hasta las 05:00 de lunes a domingo.



Durante las horas de la restricción, solo los taxis pueden circular de acuerdo con el último dígito de la placa. El lunes, miércoles y viernes circulan los impares y martes, jueves y sábado los pares, mientras que el domingo, hay libre circulación para las unidades amarillas.



Los vehículos que transporten alimentos y medicinas están exceptuados de los controles que realizan los agentes de tránsito.



Ambato



El COE de Ambato decidió, por la Navidad y Año Nuevo, cambiar la restricción vehicular para automóviles particulares de 23:00 a 05:00.



Solo podrán circular los autos de abastecimiento de productos de primera necesidad con dirección a los mercados y supermercados de la urbe. También los automotores que transporten equipos de primera línea y de emergencia.



Manta y Jipijapa



En Manta hay restricción vehicular de 22:00 a 05:00 durante diciembre. Y en Jipijapa se aplicará el mismo horario de Manta, pero solo durante los fines de semana y feriados.



Santa Ana, 24 de Mayo, Bolívar y Puerto López



En los cantones manabitas Santa Ana, 24 de Mayo y Bolívar la restricción será de 23:00 a 05:00, pero solo en los feriados de Navidad y Año Nuevo. En Puerto López, la restricción será de 02:00 a 06:00 también en los días de asueto.



Pedernales



El 24 de diciembre próximo, no podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en números pares. Mientras que el 25 de diciembre no transitarán los impares.



Para el feriado de Año Nuevo, el 31 de diciembre no circularán los pares y el 1 de enero del 2020, los impares. La restricción empezará a las 08:00 y terminará a las 22:00. En Jama habrá libre movilidad.



General Villamil (Playas)



El Municipio de General Villamil, también conocido como Playas, dispuso la restricción vehicular para el 24 y 25 de diciembre, y para el 31 de diciembre y 1 de enero.

El 24 de diciembre y 1 de enero del 2021 podrán circular los vehículos de placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, mientras que el 25 y 31 de diciembre circularán los terminados en 2, 4, 6, 8 y 0.