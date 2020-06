Los 25 cantones de la provincia del Guayas dejan atrás el semáforo rojo tras decisión del cantón Palestina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Palestina, cantón ubicado en el centro norte del Guayas decidió pasar a semáforo amarillo desde este viernes 12 de junio de 2020.



Con ello, la provincia completará esta semana 24 cantones con semáforo amarillo y uno en con verde: Daule. El más reciente en cambiar de semaforización de rojo a amarillo fue el cantón Balao, que dio el paso hoy, miércoles 10 de junio.

El alcalde de Palestina, Luis Castro, informó que en la población se confirmó el contagio de 39 personas de un muestreo de 350 pruebas rápidas de diagnóstico de covid-19, proporcionadas por la Prefectura del Guayas.

​

“La incidencia ha sido baja en Palestina, tuvimos pocas muertes que lamentar también porque la ciudadanía escuchó, tomó sus precauciones y siguió las instrucciones”, indicó el alcalde.



Con 5 000 kits de alimentos se garantizó el aislamiento de los contagiados y la solidaridad de la empresa privada hizo llegar a la población otro tanto de donaciones.



La reactivación económica y una mayor flexibilidad en la circulación de vehículos particulares motivó el cambio de semaforización que reactiva además el transporte urbano, interparroquial y al intercantonal entre poblaciones con el mismo color de semáforo.



“La idea es cambiar con prevención y responsabilidad por eso programamos una serie de capacitaciones en normas y medidas de bioseguridad entre propietarios de los diversos tipos de establecimientos e incluso con comerciantes ambulantes”, dijo Castro.



Mientras que en Balao el alcalde Jonathan Molina reconoció que buena parte de la población ya estaba en amarillo. “Tenemos que retomar poco a poco las actividades, no podemos permanecer todo el tiempo en semáforo rojo, y muchos ciudadanos ya no estaban acatando las disposiciones del COE cantonal y nacional”, dijo.



Cerca del 40% de la población de Balao adquirió el virus según un muestreo de 1 500 pruebas rápidas y el Municipio informó que este martes se adquirieron 1 000 pruebas más de diagnostico de covid-19.

​

En los últimos 15 días tampoco se han registrado fallecidos en ese cantón con una población de 26 348 habitantes. Balao registró 82 fallecidos por diferentes causas en el contexto de la pandemia.



“Ha bajado la carga viral en Guayas, sabemos que tenemos aún personas contagiadas, pero ya el virus no tiene la misma fuerza que cuando esto empezó. Eso no significa que debemos bajar la guardia, hay muchas personas que aún no se han contagiado, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los adultos mayores, los más vulnerables”, dijo Molina.



En 15 días los municipios prevén evaluar el comportamiento del virus con la nueva semaforización que supone que las empresas públicas y privadas retomen el trabajo presencial con un 50% de su personal y que los restaurantes puedan reabrir su atención al público con un 30% de su aforo.