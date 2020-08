Solo tres de los ocho cantones de Pichincha tienen hospitales básicos, exceptuando Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los cantones de Cayambe, Rumiñahui y Mejía existen tres hospitales básicos con un total (entre los tres) de 38 camas para atender casos de covid-19.

Según el Ministerio de Salud Pública, a excepción del Distrito Metropolitano de Quito, solo en estas tres localidades hay hospitales básicos. En Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de Los Bancos y Puerto Quito no existen casas de salud de este tipo.



En Cayambe, ubicado en el norte de Pichincha, está el Hospital Básico Raúl Maldonado Mejía, que tiene una capacidad de 28 camas para hospitalización y otras 16 están disponibles para atender casos de coronavirus.



En Rumiñahui funciona el Hospital Básico de Sangolquí donde hay 20 camas para hospitalización y 10 para pacientes con covid-19. En Mejía está el Hospital Básico de Machachi con 15 camas para hospitalización y 12 para estos casos.



En estos espacios se atienden, además de casos por emergencias, a pacientes para las especialidades de pediatría, cirugía general, traumatología, gineco obstetricia, nutrición y psicología. Estas dos últimas ramas solo se atienden en Rumiñahui y Mejía.



La falta de espacios para atender personas con coronavirus en las casas de salud ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades locales, especialmente de Mejía y Rumiñahui; los habitantes de esos lugares han tenido que trasladarse a los hospitales de Quito en busca de atención médica.



Así lo han reiterado en varias ocasiones los alcaldes Wilfrido Carrera (Rumiñahui) y Roberto Hidalgo (Mejía). En este último cantón, la escasez de sitios para tratar los casos positivos de covid-19 incluso fue una las razones para decidir el retorno al semáforo rojo.



Hasta el domingo 2 de agosto del 2020, en los cantones de Mejía y Rumiñahui se reportaron 488 y 648 casos positivos, respectivamente.



En los cantones del noroccidente solo hay centros de salud de distintos tipos: en Pedro Vicente Maldonado (tipo B) y en Puerto Quito (dos puestos de salud y un centro tipo C).



En Pedro Moncayo, en el norte de la provincia, hay cuatro centros de salud tipo A y uno tipo C.



Según el MSP, los centros tipo A atienden a una población de hasta 10 000 habitantes y ofrecen atención en medicina general, enfermería, odontología general y obstetricia.



Los centros tipo B abarcan entre 10 001 y 50 000 habitantes, para asistirlos en medicina y odontología general, obstetricia, enfermería, psicología, nutrición, rehabilitación y cuenta con una farmacia institucional. Y los centros tipo C están diseñados para atender entre 25 000 a 50 000 habitantes en las mismas especialidades de los A y B, y adicionalmente hay pediatría, gineco obstetricia, maternidad, emergencia y laboratorio.



Los puestos de salud son establecimientos que dan asistencia a una población menor a los 2 000 habitantes y brindan servicios de prevención de las enfermedades, recuperación, rehabilitación y primeros auxilios.



El Ministerio de Salud no dio datos sobre la cantidad de personal que labora en los ocho cantones, pero explicó que se destina un médico, enfermero/a y un técnico de atención primaria por cada 4 000 habitantes, para la zona urbana y un equipo por cada 1 500 y 2 500 habitantes en el área rural.