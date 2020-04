Conozca cómo se está comportando el covid-19 en 18 de los 22 cantones de Manabí

LEA TAMBIÉN

Apenas tres de los cantones manabitas no han registrado casos confirmados de covid-19. Estos son Pedernales, Jama y Puerto López.

Manabí es la cuarta provincia con más infectados del país, con 219 casos. A esta cifra se llegó cuando faltan dos días para que se cumpla el primer mes desde que se reportó el primer paciente. Se trató de una persona que estuvo en España y llegó a Manta, sin ningún síntoma.



La nueva cepa del coronavirus avanzó inicialmente desde el oeste al sur de la provincia, luego siguió a una parte de la zona centro norte y casi al cerrar el mes ya se siente en 18 cantones, es decir, en el 81% del territorio manabita.



El 60,3% de los contagiados es hombre, con lo cual se mantiene la tendencia nacional y el virus ataca, principalmente, al grupo de personas de los 20 a 49 años de edad.



La provincia, de 1,5 millones de habitantes, registra 14 pacientes con la enfermedad por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, esto puede variar, pues hay 552 casos en sospecha, es decir, todavía se esperan los resultados de las pruebas de diagnóstico.

Según la vocería del Ministerio de Salud ante el Comité de Operaciones de Emergencia provincial (COE), las pruebas se realizan a pacientes con síntomas y a los asintomáticos que estuvieron en contacto con los enfermos.



Hasta el 6 de abril se han realizado en la provincia apenas 488 pruebas.



Según los expertos, el número de test sigue siendo insuficiente, y más si se toma en cuenta que se trata de un virus altamente contagioso. La densidad poblacional de Manabí es de 81 personas por cada km2. Esto está por encima de la media nacional, que es de 67, hasta el 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



El COE habilitó el hospital general de Manta y el de especialidades de Portoviejo para atender a los pacientes de ambas ciudades, que concentran el 60,2% de los infectados y es donde se realizan las pruebas.

Hasta el 7 de abril, Portoviejo y Manta llegaron a tener 40 casos cada una. Un día después, la capital manabita aumentó el número y ahora está a la cabeza, con 33% de contagiados (72 casos). En Portoviejo viven 332 personas por cada km2, seguido de Manta, que tiene una densidad mayor de 863 habitantes por km2.



A ambos cantones le siguen, por número de casos, Chone, Jipijapa y El Carmen.



Para el catedrático universitario Marcelo Farfán, hay dos factores que han incidido en el incremento de los contagiados. El primero es el poco cumplimiento del toque de queda en Manta y Portoviejo.

Además, los habitantes se han mostrado reacios a protegerse con mascarillas y no guardan las distancias, pese al control de la restricción de la movilidad, a cargo de los militares y policías.



En segundo lugar, afirma, las autoridades creyeron inicialmente que el avance de la pandemia podría ocurrir por el ingreso de infectados desde Guayas y Los Ríos.



Esto hizo que aumentaran el control en los límites fronterizos con ambas provincias y Santo Domingo. Sin embargo, las cifras muestran que en las dos principales urbes los casos son mayores que en Paján, Santa Ana y Pichincha, que comparten frontera con Guayas y Los Ríos. Incluso, Olmedo, que es parte de esa franja, no reportó casos hasta ayer, 14 de abril del 2020.



Entre las recientes medidas adoptadas en Portoviejo está la ordenanza que sanciona con USD 100 y 200 a quienes no utilicen mascarillas. Además, para los que rompan el cerco epidemiológico, la multa va hasta 400 o hasta USD 800 si escupen en el piso.

En los mercados, comercios y vías se utilizan cámaras de desinfección y se realizan permanentes controles para que se cumplan las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas y guantes.



La transmisión del virus demanda un mayor control en la movilización y el confinamiento, pues los datos evidencian que los contagiados son locales casi en su totalidad.



El 78% de los pacientes de Manabí se atiende en los centros del Ministerio de Salud y, a diferencia de otras provincias, los fallecimientos no se concentran en la tercera edad.



Están repartidos en tres grupos: 15 muertos confirmados de más de 65 años; otros 10, entre 50 y 64 años, y siete en el grupo de más jóvenes (20-49). Esta tendencia se repite para los fallecidos probables, cuya causa de la muerte aún no se confirma.