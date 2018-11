Tres cantones de Esmeraldas recibirán agua en tanqueros durante dos días

LEA TAMBIÉN

Treinta tanqueros fueron dispuestos para la distribución de agua en los cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde, durante 48 horas, a partir de este viernes 16 de noviembre del 2018, mientras duren los trabajos de interconexión de la nueva tubería del sistema regional de agua potable que une a esos tres cantones.

La suspensión del servicio está previsto desde las 18:00 de este viernes 16 de noviembre y se reanudará el lunes 19 de noviembre del 2018, de acuerdo con el plan de contingencia elaborado por la Empresa de Agua y el Municipio de Esmeraldas.



Los tanqueros cargarán el líquido desde la planta de tratamiento ubicado en la parroquia San Mateo para distribuirlo en la ciudad. La prioridad ha sido dotar del servicio a los hospitales, centros de salud, escuelas, centro de rehabilitación social y mercados de abastos.



La finalidad es no detener las actividades por la falta del líquido, que no podrá ser entregado a través de la tubería los días sábado y domingo, según las autoridades de la Empresa de Agua Potable.



La reanudación del fluido será paulatina, es decir, mientras se llene la tubería para volver a entregar el agua potable, por eso el plan de entrega de agua en tanquero abarca hasta la próxima semana para evitar el desabastecimiento.



Tras el anuncio hecho por los representantes de la EAPA-San Mateo, decenas de esmeraldeños, durante la semana, empezaron a abastecerse para contar con agua en sus casas.



El presidente de la EAPA-San Matero, Juan Carlos Córdova, explicó que se cuenta con 3 000 metros cúbicos de reserva que tiene la planta.



Con esa cantidad de agua se podrá atender a la población de los tres cantones hasta que vuelvan a producir nuevamente.



“Si una de las empresas falla se cuenta con un plan B, que implica regresar al sistema actual que permite un bombeo de agua de 1 050 litros por segundo”, señala Córdova



Los trabajos implican una interconexión entre la línea de 900 milímetros que abastece a Esmeraldas a la línea de 1 200 milímetros, construida por el proyecto de repotenciación, en el que se invierten USD 130 millones no reembolsables.



Con esto se aspira a aumentar el caudal que tiene la ciudad de Esmeraldas en un 40% más del que se tiene actualmente, lo que garantizaría un mejor flujo en los tanques, optimización del sistema y una mejor distribución.



El alcalde del cantón Esmeraldas, Lenin Lara, quien preside el COE, pidió a los dueños de tanqueros que colaboren con la distribución del líquido en caso de que haga falta vehículos para abastecer a los sectores de la ciudad.