Los siete cantones de Cañar se mantendrán en semáforo rojo hasta el 31 de mayo del 2020, conforme a lo acordado por sus alcaldes. La decisión se adoptó tras escuchar a las autoridades locales de salud que la provincia no está lista para el cambio de restricciones.

Según Romel Sarmiento, presidente del COE Cantonal y alcalde de Azogues, la provincia no cuenta con la capacidad hospitalaria necesaria y aún están pendientes los resultados de datos represados de pruebas del covid-19. Por ello, no pueden pasar al distanciamiento social.



Sarmiento aseguró que, mientras no se tenga una información real de los casos de covid-19 en Cañar y no se fortalezca el sistema de salud pública en la provincia, “no podemos arriesgar la salud y la vida de la población”. En consecuencia, los siete cantones se mantendrán en semáforo rojo.



De acuerdo con los datos proporcionados por la Coordinación Zonal 6 de Salud, hasta la mañana de este sábado 2 de mayo del 2020 hubo 328 casos confirmados en Cañar. Los mismos están distribuidos así: en Azogues (69 casos), Cañar (22), Déleg (1), La Troncal (194), El Tambo (25), Biblián (14) y Suscal (3). Hay 428 casos con sospecha y 11 fallecidos.



Sarmiento se muestra inconforme con las cifras de contagios que emiten las autoridades locales y nacionales de salud. A su criterio, "en todas las parroquias de Azogues hay muchos más casos de los que se publican y no se diga en la provincia del Cañar".



Los alcaldes de Cañar enviaron, el pasado 29 de abril, un manifiesto conjunto al Gobierno central solicitando las alícuotas que se adeudan a los municipios desde la primera quincena de enero y el pago del anticipo del impuesto al valor agregado (IVA).



Para los cañarenses mantenerse en semáforo rojo implica seguir con la aplicación de todas las normas dispuestas a escala nacional. En los mercados y lugares de venta de productos de primera necesidad a controles permanentes para el uso de mascarilla y guantes.