Tres cantones de Azuay no registran casos de covid-19; mantienen en rojo, por seguridad

Han transcurrido 70 días desde la declaratoria de la emergencia sanitaria en Ecuador por el covid-19 y tres de los 15 cantones de Azuay no tienen contagios. Pese a eso, Pucará, Oña y San Fernando continúan en el color rojo del semáforo epidemiológico.

¿Cómo manejan la emergencia y por qué no cambian de color?



Son cantones pequeños que juntos no llegan a los 18 000 habitantes y eso favorece para mantener una mejor disciplina con la gente y hacer que se queden en casa.



Las familias viven de la agricultura y ganadería. Desde el primer día de la emergencia estos cantones se aislaron de sus vecinos, establecieron estrictos controles en puntos estratégicos de ingreso y en los mercados, y no permiten el acceso de personas extrañas.



Además, realizan el perifoneo pidiendo a la ciudadanía que no salgan de la ciudad y que se mantenga en sus casas para evitar un posible contagio. Con ayuda de la Prefectura de Azuay realizan campañas de fumigación periódica de las calles, veredas y espacios públicos.



Estos municipios también han invertido recursos en la adquisición de prendas de protección para el personal médico de los puestos de salud y mascarillas las personas vulnerables. También han llegado con raciones alimenticias a las familias más necesitadas.



Pucará es uno de los cantones más distantes de Azuay y está a una altitud superior a los 4 000 metros sobre el nivel del mar. Pero se ubica entre Santa Isabel y Ponce Enríquez, que registran 34 casos positivos de coronavirus, y el cantón orense de Pasaje, que tiene 62.



Su alcalde, Luis Yánez, dijo que se mantendrán en rojo hasta el 30 de mayo porque el cantón tiene carencias y limitaciones en salud. “Además estamos rodeados de El Oro y Azuay, provincias con curvas de contagios en ascenso y la libre movilidad podría en riesgo a la población”.



Dentro del cantón está permitida la circulación y el comercio, para evitar el desabastecimiento de productos. Personal del Municipio, Policía y Ejército mantiene controles en El Tablón y Tendales, puntos que conectan con la vía Girón-Pasaje.



Asimismo, en San Fernando las familias se mantienen en sus actividades agrícolas y ganaderas. Este cantón limita con Cuenca, que lidera las cifras de Azuay con 629 infectados; también con Girón que tiene cuatro casos y Santa Isabel 12.



El alcalde del cantón, Claudio Loja, explicó que en los puntos de control se toma la temperatura a todas las personas y que solo se permite el paso de sus ciudadanos y de quienes llagan a dejar los alimentos, pero con la coordinación y vigilancia de la fuerza pública.



En cambio, Oña tiene cercanía con Nabón, que registra tres casos positivos; con Loja que tiene 246 y con Zamora 111. Para el alcalde Iván Ullauri eso les hace vulnerables al contagio y, por eso, se mantienen la restricción total de la movilidad.



El Municipio de Oña ubicó un arco de desinfección en el sector de Buenos Aires donde se controla y sanitiza a las personas y vehículos que ingresan a la ciudad.



Los tres alcaldes coinciden que cuando se reactive la transportación intercantonal tomarán otras medidas para evitar la llegada de pasajeros infectados y la propagación del covid-19.