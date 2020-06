72 cantones del país ya están en amarillo, el miércoles 3 de junio de 2020 se suman siete

LEA TAMBIÉN

En cantones como Ibarra, Riobamba, Baños o Babahoyo arrancó el pasado lunes 1 de junion de 2020 una fase más flexible de restricciones, tras pasar al semáforo amarillo. Con ellos ya son 72 cantones del país que dejan el rojo.

Desde hoy Aguarico (Orellana) deja de ser el único en verde porque se suma Daule (Guayas). Y desde mañana, otros siete cantones pasarán al amarillo.



En Ibarra, la mayor parte del comercio y el transporte urbano retomó sus actividades desde la mañana de ayer.



Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, aseguró que la mayoría de locales reanudaron la atención al público . “La mayoría de personas en las calles utilizan mascarillas y acatan el distanciamiento físico”.



En centros comerciales como Laguna Mall, unos 70 locales abrieron. Su gerente, Byron Granda, explicó que se redoblaron medidas de bioseguridad como desinfecciones en ascensores, gradas mecánicas, parqueaderos y otras áreas.



En este establecimiento se fijó personal únicamente para tomar la temperatura a los usuarios que ingresaban y para el control del uso obligatorio de mascarilla y de distanciamiento físico de los visitantes.



Antes de la pandemia a este centro comercial ingresaban unas 12 000 personas cada día. Sin embargo, con el control de aforo establecido se estima serán 3 600. Para ello, en sitios como patio de comidas se redujo el aforo de 800 a 240 asientos.



Danilo Quintana acudió ayer a las ventanillas del SRI para reactivar el Registro Único de Contribuyente, por no poder hacerlo de forma virtual.



El primer día en amarillo fue agitado en Riobamba. Hubo un intenso movimiento de personas y vehículos. Varios locales se reactivaron de nuevo.



“Apenas reabrí mi negocio y la arrendataria ya me pidió el pago de los dos meses que no hemos podido trabajar. Necesitamos alguna ley que nos proteja mientras nos reactivamos”, contó María Mora, propietaria de una tienda de accesorios y ropa infantil.



Ella redujo su personal de cuatro personas a una, reorganizó su tienda para que solo un cliente pueda pasar y bajó los precios de las prendas en un 40%. Pero a pesar de las ofertas las ventas fueron bajas.



Los comerciantes del Centro Histórico de Riobamba se organizarán en una asociación para pedir al Municipio una mediación con propietarios de locales. “No nos recuperaremos de la crisis que dejó la pandemia en un buen tiempo si no nos ayudamos”, dijo Edgar Suárez, otro comerciante.



El Municipio integró un comité para evaluar las opciones que se requieran para reactivar la economía del cantón. Ese grupo está integrado por representantes de varios sectores que diseñarán una estrategia para evitar más afectaciones económicas.



En Loja, el COE de Saraguro decidió mantener en rojo al cantón y no cambiar a amarillo como anunció inicialmente. “Queremos precautelar la salud de la población y pedimos a la ciudadanía tome las medidas preventivas necesarias”, dijo el alcalde Andrés Muñoz. Él dio positivo a covid-19.



La falta de garantías para pasar al semáforo amarillo fue unos de los argumentos de los siete municipios de la provincia de Esmeraldas para continuar con el semáforo en rojo.



Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, dijo que el desarrollo de la pandemia será analizado nuevamente el 7 de junio.



Entre las autoridades del COE-Esmeraldas hay preocupación por la muerte de 127 personas relacionadas con covid-19 durante mayo, mientras la curva de contagio está en el punto máximo en la ciudad, que registra 534 casos.



Sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal autorizó desde ayer la apertura de ventanillas de recaudación de instituciones públicas, respetando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.



El IESS y el BIESS habilitaron la opción del cambio de clave en línea. El desbloqueo también se puede hacer virtualmente.



El Registro Civil mantiene activas sus agencias para la inscripción de certificados de defunción con horario extendido. El servicio es gratuito.



Se reagendarán los matrimonios de marzo y abril. Además, se contactará con los usuarios con turnos para los pasaportes.



El SRI ofrece atención en algunas oficinas como Guayaquil. También se pueden hacer trámites tributarios en línea (por correo o quipux).



La revisión vehicular se habilitó en Cuenca. La renovación y emisión de licencias (a cargo de la ANT) continúa suspendida.



Las cortes provinciales y las notarías atienden de forma presencial bajo estrictas normas de bioseguridad. La atención en tribunales es parcial.



El Registro de la Propiedad, en Quito, atiende de modo virtual para inscripción de bienes y emisión de certificados.