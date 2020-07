En el cantón La Troncal bajó la cifra de contagios de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Han transcurrido más de cuatro meses de emergencia sanitaria por el covid-19 y el cantón costanero de La Troncal, que fue uno de los más afectados de la provincia de Cañar, logró bajar la curva de contagios. Los hospitales están casi liberados de pacientes.

Entre los meses de marzo y abril, este cantón registró el mayor repunte de infectados de la provincia. El 19 de marzo de 2020 registró los dos primeros infectados y 45 días después -el 3 de mayo- eran 202.



Hasta este martes 21 de julio de 2020, totalizaban 293 casos, según las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP). De ellos, 57 infectados están activos y por más de una semana no tuvieron pacientes hospitalizados en el Centro de Salud Tipo C.



Esta casa de salud atiende a pacientes de coronavirus que necesitan hospitalización, pero que no están graves. Entre el lunes 20 y este martes 21 ingresaron tres nuevos infectados. Los pacientes críticos son derivados a Azogues y Cuenca.



El alcalde y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Rómulo Alcívar, dice que el virus sigue circulando en el cantón, pero que hay una contención de la pandemia y que siguen trabajando con las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote.



El coordinador de la zonal 6 del MSP, Julio Molina, considera que la mayor parte de la población ya se contagió. Por eso y por la baja demanda de atención, la semana anterior ordenó el retorno de los 13 médicos y enfermeras prestados por hospitales de Cuenca y Azogues.



Estos profesionales laboraron en el Centro de Salud Tipo C de La Troncal, donde se ubicaron 30 camas para hospitalización intermedia. Apenas tienen un ventilador para asistir, por unas horas, a un paciente crítico hasta ser derivado.



Para el Alcalde, la gente hizo conciencia sobre el dolor que dejó la pandemia y la mayoría actúan con responsabilidad. “Tuvimos 190 fallecidos, entre confirmados de covid-19 y con sospecha del virus, y eso fue doloroso”.