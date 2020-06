El cantón General Villamil cambiará a semáforo amarillo el 8 de junio y toma aún 'con pinzas' la reapertura de sus playas

LEA TAMBIÉN

General Villamil, balneario de la provincia del Guayas también conocido como Playas, decidió pasar de color rojo a amarillo desde el próximo lunes 8 de junio del 2020, en el semáforo sanitario.

El cantón de 60 000 habitantes registró 174 muertes inusuales

en el pico de la pandemia del covid-19, hasta seis fallecidos por día entre mediados y finales de marzo cuando lo normal son a lo sumo cuatro muertes mensuales.



"Llevamos tres días con cero pacientes con covid-19 en el área de atención respiratoria del hospital básico de Playas y tenemos cero muertes", justificó el alcalde Dany Mite este martes 2 de junio. El hospital atiende también a poblaciones vecinas como Posorja, El Morro y Progreso, parroquias rurales que pertenecen a Guayaquil y que pasaron a amarillo el 20 de mayo.



Entre un 14% y 19% de la población habría resultado contagiada

en Playas, según los resultados de 350 pruebas rápidas tomadas en convenio con la Prefectura del Guayas y una encuesta realizada vía telefónica por el Cabildo.



El Municipio inició esta semana una serie de reuniones con sectores productivos y sociales a fin de informar sobre las medidas de prevención y bioseguridad en la reactivación productiva y comercial del cantón. Y se solicitó créditos a las instituciones financieras para reactivar al comercio, restaurantes y al sector pesquero.



Mite mostró su satisfacción ante la presentación de 'vehículos tipo' de las unidades de transporte público por parte del gremio del cantón.



Los taxis y mototaxis han instalado mamparas anticontagios de plástico para limitar el contacto entre usuarios y conductor, detalló.



Los buses urbanos prevén instalar una alfombra de desinfección

de calzado y asientos con rótulos de color amarillo para circular con un aforo del 50% de la capacidad por unidad desde el próximo lunes 8 de junio.



El Alcalde toma "con pinzas" y aún ve lejano la reactivación del sector turístico y la reapertura de las playas en 40 kilómetros del perfil costero. El semáforo amarillo aún no habilita la reapertura de juegos acuáticos y el sector turístico espera un protocolo para apertura de destinos turísticos de este tipo por parte del Ministerio del ramo.



"Tenemos que encontrar un equilibrio porque por un lado no podemos tener muchas personas en la playa, por otro lado, en gran medida, el sustento económico de los playenses depende del turismo", dijo Mite.



"En las playas no se podrá exigir mascarillas a los turistas. Estamos trabajando en protocolos y revisando qué medidas podemos tomar con los operadores turísticos".