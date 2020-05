El cantón Aguarico, de Orellana, es el primero del país en pasar al semáforo verde

LEA TAMBIÉN

Desde el próximo martes 19 de mayo del 2020 el cantón Aguarico será el primero del país en pasar al semáforo epidemiológico verde por la emergencia sanitaria.

Así lo confirmó su alcalde, Juan Carlos Orellana, la noche de este viernes 15 de mayo del 2020 tras finalizar la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.



“Al no tener contagios verificados nos da la factibilidad para pasar al semáforo verde, porque ya hemos hecho el ejercicio, en todo este tiempo de aislamiento, restricción y distanciamiento. Es la hora de pasar a una etapa de concientización ciudadana”, contó Orellana.



Efectivamente, según el último informe del Ministerio de Salud Pública (MSP), este cantón de la provincia de Orellana no registra casos positivos con covid-19, al menos hasta este viernes. Por ello, las autoridades locales decidieron pasar del rojo al verde.



Según el Alcalde de este cantón, las medidas de distanciamiento se han cumplido de forma ordenada por lo que no se han presentado aglomeraciones ni incumplimientos a las medidas preventivas. La medida se resolvió también tras las evaluaciones de las mesas técnicas del COE, principalmente de las de Salud y Sectores Productivos.



“Tenemos los ingresos del cantón controlados. Nos adelantamos a la declaratoria de emergencia”, explicó Orellana sobre los operativos que se realizan en los accesos terrestres de Aguarico y los protocolos de aislamiento que se aplican a quienes entran para laborar en actividades correspondientes a los sectores estratégicos.



“Tenemos un cantón con más de 100 000 km de territorio. La gente es muy disciplinada. A los sectores urbanos llega gente de comunas y nacionalidades que se acogen a los protocolos y tienen un orden para llegar, incluso tienen sus propias medidas de aislamiento”, agrega Orellana.

“Nuestro trabajo (de aquí en adelante) es practicar lo que hemos trabajado. Vamos a entrar en una etapa disciplinaria de cumplimiento de las ordenanzas”, agregó esta autoridad y añadió que la nueva resolución ya fue notificada al COE provincial para su respectiva coordinación con el COE nacional.