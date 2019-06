Canteras de vía a la Costa tienen un mes para cumplir con compromisos ambientales exigidos por el Municipio de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Tras un sobrevuelo para inspeccionar la actividad industrial y minera de la vía a la Costa, sector de crecimiento urbanístico al oeste de Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció que las canteras de la zona deben presentar hasta el 15 de julio del 2019 informes de implementación de los compromisos ambientales establecidos.

El Municipio de Guayaquil convocó a inicios de este mes a una reunión con representantes de las canteras y les entregó recomendaciones técnicas para la mitigación de los impactos ambientales en materia de emisión de polvo, generación de ruido y para mitigar el efecto de las vibraciones de las explosiones, en un área donde viven 50 000 habitantes.



“En caso de detectarse incumplimientos, actuaremos de forma inmediata suspendiendo las actividades que estén provocando afectaciones”, sostuvo Viteri. “Vigilaremos el estricto cumplimiento del funcionamiento de las canteras e industrias”.



La Alcaldesa subrayó que el Cabildo no permitirá el establecimiento de ninguna nueva actividad industrial en vía a la Costa, entre el kilómetro 8 y el kilómetro 24. “A las (industrias) que ya operan y no demuestren garantías para el cumplimiento de parámetros de descarga de sus aguas residuales, se les obligará a instalar dispositivos de monitoreo continuo”, dijo.



También se aplicará monitoreo continuo a las industrias que generen emisiones contaminantes. En la zona funcionan actualmente 30 industrias según datos municipales.

Viteri realizó la mañana de este lunes 17 de junio un sobrevuelo en helicóptero por la zona para determinar los sitios donde serán instalados los equipos de monitoreo permanente de las actividades de 36 concesiones mineras asentadas en la zona.



“Los controles serán ejercidos de tal manera que a partir del 1 de enero del 2020 quien no tenga licencia ambiental ni autorización municipal para explotación minera, no podrá ejecutar actividades de minería en todo el cantón de Guayaquil”, apuntó la alcaldesa en su cuenta de Twitter.



Los controles técnicos municipales se realizarán en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).



En febrero pasado, la Dirección de Ambiente del Municipio identificó 29 concesiones mineras de material no metálico en la vía a la Costa que carecían de autorización.



Actualmente, el Cabildo regula a 11 concesiones mineras de áridos y pétreos (materiales de construcción) y el Ministerio de Ambiente controla a 25 que producen caliza.



El Cabildo gestiona una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Ambiente del Ecuador para implementar acciones conjuntas en la zona. “Nuestro compromiso será siempre velar por el progreso responsable con el medio ambiente y con la salud de los guayaquileños”, subrayó Viteri.