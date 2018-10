El cantante colombiano Maluma se cambia de look nuevamente

LEA TAMBIÉN

Una vez más el cantante colombiano Juan Luis Londoño más conocido como Maluma da de qué hablar en redes sociales. Un cambio en su color de cabello alborotó a los seguidores del artista.

La foto subida hace unas 18 horas fue la que llamó la atención de todos los usuarios de Instagram. El color rubio en su melena es el que predomina en la publicación. En pocas horas, su cuenta y sobre todo la imagen recibió

1 507 261 de me gustas y más de 64 000 comentarios.



La mayoría de los mensajes critican al colombiano por su cambio. Algunos fans comentan que no les gusta su nuevo look, unos le hacen comentarios alusivos que se parece a una mujer, otros comentan acerca de su sexualidad, los más controversiales son los que lo comparan con el cantante estadounidense Kurt Cobain.

​



En el post de la foto escribió ‘renacer’, en sus redes el artista no se ha pronunciado hasta el momento sobre las críticas que le han realizado. Su última publicación es sobre el concierto que se va a realizar en Medellín y Bogotá la primera semana de noviembre.



El artista el 19 de septiembre del 2018 se realizó otro cambio de look, en ese cambio, lo alabaron y lo compararon con otras figuras públicas mexicanas. Lo que él realizó en ese entonces fue una rebaja en su barba.