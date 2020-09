Juntos Podemos inscribió a su binomio para el 2021 y espera pronunciamiento del TCE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exprefecto de Azuay y líder del movimiento Juntos Podemos, Paúl Carrasco, ingresó este lunes 28 de septiembre del 2020 la solicitud de inscripción de su candidatura para la Presidencia de la República, en la sede Matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE).

También cumplió el trámite Frank Vargas Anda, aspirante a la Vicepresidencia.



La agrupación realizó el trámite de inscripción de candidaturas, pese a que el CNE dejó sin efecto su personería jurídica, acogiendo un informe de Contraloría.



Carrasco dijo que apelaron la resolución que los eliminó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Agregó que mientras no haya una sentencia en firme los derechos del movimiento se mantienen.



El binomio de Juntos Podemos arribó a la sede Matriz del CNE encabezando una caravana matorizada que partió desde Guamaní, al sur de la capital.



Carrasco señaló que en su plan de Gobierno se respeta la diversidad y que se pondrán las bases para "hacer las cosas bien", con la participación de la ciudadanía. "Si alguien les dice que van a cambiar al país en cuatro años, eso no pasa. Hay que decirle la verdad a la gente", apuntó.



El exprefecto pidió a la gente que no "vote por descarte". Dijo que la población tiene derecho a equivocarse, pero que "nadie le dé escogiendo" (sic).



Los movimientos Juntos Podemos, Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social y Justicia Social fueron eliminados por el CNE, tras comprobar irregularidades en las firmas de respaldo que presentaron para lograr su inscripción.