Diana Atamaint: 'Ya está en firme la candidatura del señor Bucaram'

La lista de Fuerza Ecuador (FE), con Abdalá Bucaram Ortiz a la cabeza, "está en firme". Así lo confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, la noche del 8 de diciembre del 2020.

La funcionaria explicó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) consideró que el listado de la lista 10 ha cumplido con los requisitos para su inscripción, por lo que su resolución es de cumplimiento obligatorio para el CNE.



"El Tribunal ha considerado en su sentencia que el señor Bucaram ha cumplido con los requisitos y nos dispone la inscripción, no nos dispone la calificación, nos dispone la inscripción automática, por lo que nos corresponde a nosotros enviar al departamento respectivo para que cumpla con la sentencia del TCE".



Añadió que, con ello, no hay opción a objeción, ni ninguna situación que pueda contradecir una sentencia del TCE. "Ya está en firme la candidatura del señor Bucaram".



El pleno del CNE había negado en dos ocasiones la inscripción de la lista de FE. Argumentó que Bucaram no había cumplido con su aceptación personalísima. No obstante, la defensa del exmandatario impugnó la decisión y afirmó que sí se cumplió aquello ante un delegado del CNE, durante las elecciones primarias.



El TCE revocó así la resolución del CNE, adoptada el 27 de octubre pasado, que impedía la postulación del exmandatario y se dispuso “la calificación de la lista de candidatos a asambleístas nacionales, propuesta por el partido Fuerza EC”.



De los cinco jueces del TCE, la jueza Patricia Guaicha y Fernando Muñoz emitieron un voto salvado, en el que niegan el recurso subjetivo electoral y ratificarom la decisión del CNE de no calificar la inscripción de los candidatos.



En tanto, Bucaram convocó a su militancia para el próximo 12 de diciembre del 2020 para organizar lo que será su campaña electoral. Adelantó que una de sus propuestas será "combatir la corrupción desde el legislativo".



Bucaram Ortiz guarda prisión domiciliaria al ser parte de una investigación fiscal bajo la presunción de estar implicado en el delito de delincuencia organizada, en la venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el covid-19; y por presunta tenencia ilegal de bienes patrimoniales. Por ello, porta aún un grillete electrónico.



No obstante, el ser un candidato no podrá ser procesado de acuerdo con el artículo 108 del Código de la Democracia.