La candidatura de Abdalá Bucaram, a la espera de ser calificada por el Consejo Nacional Electoral

La candidatura de Abdalá Bucaram Ortiz para la Asamblea Nacional, por el movimiento Fuerza Ecuador (FE), debe ser calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez que el Tribunal Contencioso Electoral así lo dispuso.

Con ello, el expresidente de la República no podrá ser procesado al ser investigado por el presunto delito de delincuencia organizada por la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia del coronavirus, y por la sospecha de tráfico de bienes patrimoniales.



El analista político, Esteban Ron, explicó que una vez que sea calificada la inscripción de Bucaram se aplica el artículo 108 del Código de la Democracia, pues con ello recibirá inmunidad. Bucaram usa un brazalete electrónico y cumple arresto domiciliario.



La normativa dice: “no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales​ ​contra ellos, y solo los candidatos​ ganadores gozarán de fuero de Corte, excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce fuero alguno”.



No obstante, Ron dijo que la privación de libertad de Bucaram radica en la jurisdicción ordinaria. “Es decir, son los jueces los que deberán determinar si le levantan o no el arresto domiciliario”.



El TCE revocó la resolución del CNE, adoptada el 27 de octubre pasado que impedía la postulación del exmandatario y se dispuso “la calificación de la lista de candidatos a asambleístas nacionales, propuesta por el partido Fuerza EC”.

Bucaram convocó a su militancia para el próximo 12 de diciembre del 2020 para organizar lo que será su campaña electoral. Adelantó que una de sus propuestas será combatir la corrupción desde el legislativo.