Más candidatos se reparten un fondo fijo

El número de candidatos inscritos para las elecciones seccionales repercutirá en los fondos que recibirán los postulantes para dar a conocer sus propuestas al fragor de la campaña electoral, que arrancará el 5 de febrero del 2019 y durará 45 días.

“Mientras más candidatos es menos la posibilidad de contar con mayor publicidad a favor de cada uno de estos”, advirtió el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita.



En el caso de Quito, son 17 los aspirantes que se registraron para la Alcaldía. En Guayaquil, 16 y en Cuenca 10 para esa misma dignidad. Un total de 278 organizaciones políticas participan de este proceso a escala nacional, lo que supone un récord en los últimos años.



Para Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se trata de una organización “atípica”, pues de acuerdo con su experticia nunca ha habido una cantidad tan alta de movimientos para participar en las seccionales.



Los candidatos podrán acceder a dos vías para financiar su campaña: a través del fondo de promoción electoral que les entregue el CNE y, por otra parte, mediante la gestión de recursos propios entre su militancia.



Para el primer caso, la entrega se calcula con base en la cantidad de electores en cada circunscripción y el número de candidatos calificados. Por cada votante, un candidato a Prefecto recibirá USD 0,15 y USD 0,25 los postulantes a alcaldes, explicó el consejero José Cabrera.



Los recursos podrán ser empleados en radio, prensa, televisión, vallas y portales virtuales, no aplica para las redes sociales.

​

El martes pasado, el CNE hizo una reforma al reglamento, según la cual en los cantones que tengan desde 15 001 hasta 66 666 electores, el monto no podrá ser inferior a los USD 4 000. Antes de este cambio, ese monto aplicaba para cantones de hasta 35 000 electores.



Además, los integrantes del organismo concordaron en que se dará prioridad a la difusión de los candidatos y a sus planes de gobierno, de manera que se propicie el debate acerca de los mismos.



Dentro de las reformas, y en concordancia con el artículo 203 del Código de la Democracia, se establece que las instituciones del Estado no podrán pautar publicidad o propaganda en los medios de comunicación, durante el período de campaña, aunque con excepciones.



En relación a la gestión de recursos propios por parte de las organizaciones políticas y sus militantes, el 4 de diciembre anterior el Pleno del CNE estableció un límite máximo del gasto electoral.

De acuerdo con la resolución, para la promoción de los postulantes a prefectos, alcaldes, concejales y vocales de las juntas parroquiales rurales cada organización política podrá gestionar un total de USD 12 801 328.



La distribución de esos recursos será con base al número de electores y a lo determinado en Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, y Código de la Democracia.



El organismo calculó, por ejemplo, en USD 477 304 el límite máximo del gasto electoral para la dignidad de binomio de prefectura y viceprefectura de Guayas, la provincia con el mayor número de convocados a las urnas (3,1 millones de personas).



Mientras que para la promoción de esa misma dignidad en Zamora Chinchipe, con 84 853 electores, no deberá superar los USD 18 000.



El CNE aclaró, a través de un comunicado, que “el límite máximo del gasto electoral es el financiamiento o aportaciones que reciben los partidos o movimientos políticos para difundir sus principios ideológicos, planes de gobiernos y dádivas durante la campaña electoral”, y que “estos no deberán superar los montos establecidos”.



Las autoridades del organismo solicitarán el apoyo de la Contraloría y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) para verificar que los fondos que se empleen tengan un origen lícito.



Los recursos podrán ser destinados a la confección de camisetas, afiches, mítines y otros eventos de promoción.



Frente a este panorama, quienes se inscribieron para participar de los comicios seccionales ya alistan sus estrategias.



María Sol Corral, quien se inscribió de candidata a la Alcaldía de la capital por el Partido Socialista y Ecuatoriano Unido, alienta a sus militantes a intensificar el uso de las redes sociales para dar a conocer sus propuestas.



Por su lado, Olivio Sarzosa, del movimiento Justicia Social, planea intensificar sus recorridos puerta a puerta en busca de votos que le permitan ocupar el puesto de Mauricio Rodas.

Luego de que el viernes anterior concluyeran las inscripciones, en unos 27 días quedarán en firme las candidaturas que participarán en los comicios, tras las impugnaciones.