Henry Kronfle, Henry Cucalón y Cristina Reyes, cartas del PSC para la Presidencia

Una vez que Jaime Nebot confirmó que no será candidato en las elecciones presidenciales del 2021, en el Partido Social Cristiano (PSC) se alistan las posibles candidaturas a esa dignidad. Al menos tres nombres se barajan para la primera magistratura.

“Por supuesto que tendremos candidato a presidente de la República, afiliado o independiente, y también a asambleístas en todas las provincias del Ecuador”, afirmó el exalcalde de Guayaquil la noche del 25 de junio del 2020 tras anunciar que desistía de la postulación.



Este Diario conoció que al interior del socialcristianismo se tejen, entre otros, tres posibles nombres fuertes: Henry Kronfle, Cristina Reyes y Henry Cucalón. Todos asambleístas en funciones en el periodo 2017-2021.



Cucalón, de 47 años, refirió que Nebot sigue siendo el líder máximo de la organización política. “A mí me hubiera encantado, para eso nos preparamos por muchísimos años, para que él sea el candidato presidencial porque sigo pensando que es la personas más preparada y probada para poder levantar al Ecuador”.



Agregó que el PSC tiene muchos cuadros y perfiles para terciar por la Presidencia. Cree que el partido tiene el derecho y obligación de correr porque es la primera fuerza política tras las seccionales del 2019.



Explicó que en los próximos días se activarán los mecanismos de elección interna para elegir, de entre todos los cuadros, a la figura más idónea. Sobre una potencial candidatura suya, dijo: “Así he leído. Yo me he preparado para servir, siempre me he preparado, las personas que lo han dicho para mí es un honor que me tomen en consideración”.



Cucalón fue secretario municipal hasta el 2012. En el 2013 ganó una curul por Guayas, cargo que repitió en los comicios del 2017. En abril del 2016 fue elegido director del movimiento Madera de Guerrero.



El legislador Kronfle, quien fue presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, dijo que respeta la decisión de Nebot y cree que el PSC no queda debilitado ante su negativa porque en este momento es la organización con más bases consolidadas y estructuradas.



Sobre su potencial candidatura, respondió que prefiere no adelantar nombres por respeto a las figuras que cumplen con el perfil. “Les agradezco la confianza a todos aquellos que me mencionen como posible candidato, pero sería de mal gusto porque a uno lo tienen que escoger, no escogerse, soy muy respetuoso de los procesos”.

En tanto, Reyes, de 38 años, aseguró que se deben desarrollar elecciones internas para definir la candidatura. Ella se estrenó en la política en el 2007 como asambleísta constituyente. En el 2009 fue electa concejal de Guayaquil, en el 2013 ganó en escaño para la Asamblea, cargo que repitió en el 2017.