Planes de candidatos no apuntan a las debilidades del sistema educativo

Los candidatos no aparecen como los ‘mejores alumnos’ al trazar su hoja de ruta en educación. Desde marzo hay clases no presenciales y buena parte propone proveer de Internet y hasta de tabletas. Pero solo una pensó en retener a los chicos en el sistema. Ofrece una estrategia, no plantea una.

Y eso es urgente, ya que la pandemia del covid-19 aumentó el riesgo de abandono escolar. En este ciclo, en todo el país se registran 4,8 millones de matriculados en planteles. Sin embargo, ONG prenden las alertas porque esa cifra podría ser solo un espejismo.



Con una encuesta en línea, Unicef supo que un 87,2% de docentes dijo haber estado en contacto con sus alumnos las últimas dos semanas. Eso les hace concluir que el resto, 12,8%, no lo ha logrado. Podría ser un indicador de abandono.



En los 16 planes hay -en el mejor de los casos- diagnósticos. No detallan estrategias, para avanzar en la alternancia educativa, entre lo presencial y virtual, por ejemplo. De ella habla Juan Pablo Bustamante, especialista en educación.



Para él, quienes creen que ofrecer Internet y equipos resolverá el problema, tienen una expectativa baja de lo que es la experiencia de aprendizaje. “Debieran plantear acceso a la vacuna para docentes y lograr que una vez a la semana haya un encuentro presencial”.



El grupo de presidenciables menciona la necesidad de hacer una reforma, para que los estudiantes sean críticos. Ninguno precisa en qué puntos se centrarán. Pero al menos tres dicen que la cívica y la ética regresarán a la malla.

En cuanto al nivel superior, solo dos candidatos no arremetieron contra el Examen de Acceso a la Educación Superior, que existe desde el 2012. Hablan de libre ingreso y, a la par, quieren bajar el Impuesto a la Renta y el IVA, que alimentan el fondo universitario, critica Augusto Barrera, quien dirigió Senescyt. Y que -como los rectores- apunta que es demagógico el libre ingreso y pide no volver a los sesenta con un profesor para 250 alumnos.

‘Una reforma debería traer nueva temática’



Un nuevo modelo requiere indicadores de asequibilidad, accesibilidad y adaptabilidad, señala Paola Jácome, directora de educación de Grupo Faro. Es necesario abordar nuevos temas como derechos sexuales y reproductivos e incluir al ámbito familiar en una reforma.

‘La oferta de inicial necesita un ajuste’



Una reforma a la LOEI que está en trámite mantiene la educación inicial. No creo en la escolarización temprana, dice Berenice Cordero, especialista. Ese ajuste es importante. Los servicios son de cuatro horas y tienden a sentarlos. En el currículum deben primar el juego, arte, comunicación.

‘Bachillerato técnico requiere políticas’



Ofrecer apoyo a la educación técnica no es suficiente, señala Armando Romero, rector de un plantel fiscal. “Es necesario definir políticas y que se aclare cómo se va a fortalecer”.

Hacen falta equipamiento y capacitación y un análisis de figuras profesionales acordes con cada sitio del país.

‘No es suficiente con Internet y equipos’



Tener dispositivos e Internet no garantiza los procesos educativos, dice Andrés Hermann, especialista en tecnología y educación. Tras cerrar la brecha de conectividad y dotar de infraestructura tecnológica, señala, es necesaria la capacitación masiva en el uso pedagógico.

Andrés Arauz:

educación inicial; becas, unidades del milenio y transporte; ajuste para asignaciones a las ‘U’, Internet para todos.



Lucio Gutiérrez:

Eliminar examen de acceso a la ‘U’, volver a bachillerato por especializaciones; incluir cívica; Internet a precio cómodo.



Gerson Almeida:

Cuestiona examen de acceso a la ‘U’ y que pocos escojan carreras técnicas; reforma para estudiar por vocación.



Isidro Romero:

Internet en cada barrio, empresas a cargo de escuela rural y de becarios, que luego contratarían y deducciones en IRA.



Carlos Sagñay:

Los más altos presupuestos en la historia; introducirá moral, cívica y ética en colegios y universidades.



Xavier Hervas:

Que los jóvenes puedan estudiar lo que quieran en la universidad; educación que sea herramienta en la ruralidad.



Pedro Freile:

Que jóvenes completen junto a la secundaria un arte u oficio, reformulación de contenidos del bachillerato.



César Montúfar:

Transformación del sistema, con plataformas digitales, entrega de tabletas, eliminación de examen para la ‘U’.



Yaku Pérez:

Eliminar el examen para la ‘U’, revisar créditos y condonar intereses, devolver presupuesto a las ‘U’, entrega equipos.



Giovanni Andrade:

Obtención de fondos no reembolsables para dar equipos a estudiantes sin recursos, libre ingreso a las universidades.



Gustavo Larrea:

Eliminar el examen de acceso a la universidad y colegios técnicos articulados a la vocación productiva de cada cantón.

Guillermo Lasso:

Eliminación del examen de acceso a la ‘U’ y de la Senescyt; teleeducación para el campo, no educación memorística.



Guillermo Celi:

Eliminar el Ser Bachiller (Examen de Acceso a la Educación Superior), volver a la ética y cívica, impulsar colegios técnicos.



Juan F. Velasco:

Trabajar por la calidad, educación basada en el sujeto que aprende, incremento de matrícula educación superior.



Paúl Carrasco:

Facilidades de acceso a todos los niveles de educación y establecer subsidios a los estudiantes con problemas de ingresos.



Ximena Peña:

Canasta básica, con tableta; reingeniería a programas de becas, trazar estrategia para reducir el abandono escolar.