Los 16 candidatos presidenciales hablan de fortalecer a la dolarización

Los 16 presidenciables plantean fortalecer la dolarización. De ellos, 14 coinciden en que la forma de hacerlo es incentivar las exportaciones, atraer inversión extranjera, generar ahorros o equilibrios fiscales.

Estas son formas de ser responsables y mantener el sistema, comenta el analista Andrés Vergara.



José Hidalgo, de la Corporación de Estudios Para el Desarrollo (Cordes), explica que mientras más disciplina exista en el manejo de las cuentas públicas menos se sentirá tentado el Gobierno a emitir sin respaldo para cubrir el déficit.



Hay presidenciables que establecieron en sus planes estrategias para proteger al sistema como el control el gasto o generar fondos de ahorro para estabilizar las cuentas fiscales en momentos de crisis.



La mayoría de candidatos se enfocará también en generar el ingreso de divisas a través de las exportaciones y de la inversión extranjera directa.

Dos presidenciables, en cambio, son partícipes de frenar la salida de dólares para resguardar el sistema. Para ello, implementarán salvaguardias y mantendrán el impuesto a la salida de divisas.



Hidalgo explica que una estrategia clave para fortalecer el sistema es no darle al Banco Central del Ecuador (BCE) un uso que no le compete.



“Ese dinero no le pertenece al Central, sino a los depositantes de los bancos privados, a los gobiernos locales, a la seguridad social. Hay que decir claramente: esa plata es de terceros, de la gente y no puede ir a gasto público”, explica Marco Naranjo, profesor de Teoría Monetaria de la Politécnica Nacional y quien lleva diez estudiando la dolarización.



Pero tampoco es que el Central tiene tanta plata líquida. El 22 de enero, sus reservas sumaron USD 6 899 millones, pero si todos los bancos y los entes públicos quisieran retirar los dineros que tienen en el BCE se necesitarían unos USD 13 800 millones. “El déficit empezó a crecer desde inicios de 2016, cuando el gobierno anterior arrancó endeudándose con el BCE”, explica Vicente Albornoz, catedrático de la Universidad de las Américas.

Por eso, a los catedráticos les preocupa las propuestas que hablan de incrementar el gasto público, entregar bonos o pagar los salarios utilizando las reservas del BCE.



Los analistas coinciden en que las propuestas de volver al dinero electrónico, que se eliminó en el 2014, es un riesgo, ya que por la crisis fiscal el Gobierno podría verse tentado a usarlo sin respaldo.

“Inversión extranjera ayuda al sistema”



El director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, considera que las propuestas que apuntan a fortalecer la dolarización a través de la entrada de capitales son razonables. Además, señala que no se debe pensar en desdolarizar al país o detener el apoyo de multilaterales.



“Independencia del BCE se debe lograr”



Para Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, se deben fortalecer las reglas para que el Gobierno respete la independencia del Banco Central y no siga minando sus reservas. Y generar un plan de pagos para que se pague la deuda con la entidad.



“Fortalecer el ingreso de divisas al país”



Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor, señala que es necesario el fortalecer la dolarización a través del impulso de más productos para exportar, de la firma de acuerdos comerciales y de la atracción de capitales a la mayor cantidad de actividades productivas en el país.



“Remesas no solo deben ir a consumo”



Rodrigo Mendieta, docente de la Universidad de Cuenca, dice que ningún candidato habla del ingreso de divisas por remesas. Por eso es necesario mejorar las condiciones internas de las principales provincias que las reciben para que ese dinero tenga un buen destino: inversión.

Ofertas según listado en candidatos2021.cne.gob.ec/



Andrés Arauz: Frenar fuga de divisas con salvaguardias. Redirigir liquidez (con dinero electrónico, títulos del BCE) a pagar bonos, etc.



Lucio Gutiérrez: Fortalecer la dolarización con un control eficiente del gasto público. Incentivar exportaciones y al sector productivo.



Gerson Almeida: Mejorar la competitividad, en especial la estructura institucional para el fomento productivo y el comercio exterior.



Isidro Romero: Generar condiciones jurídicas soberanas para la capitalización nacional y el ingreso de inversión extranjera.

Carlos Sagñay: Incentivar inversión para que firmas extranjeras compartan riesgo con firmas locales. Firmar tratados comerciales.



Xavier Hervas: Generar un pacto con los actores financieros para precautelar dolarización y liquidez. No confiscar los dólares a la gente.



Pedro Freile: Fondo de ahorro que aseguren la dolarización. Generar un sistema que no dependa de deuda para su sustento.



César Montúfar: Fortalecer el sistema monetario y financiero para consolidar la dolarización y se aseguren los ahorros del público.



Yaku Pérez: Diversificación de la canasta exportable con incentivos que impulsen el envío de nuevos insumos andinos y del agro.



Giovanny Andrade: Reformas e incentivos tributarios. En el primer trimestre impulsar un Plan para fortalecer el mercado de capitales.



Gustavo Larrea: Subir exportaciones y desarrollar mecanismos de pago electrónico. Crear un Fondo de Estabilización Macroeconómica.

Guillermo Lasso: Acuerdos comerciales con los principales socios para atraer inversiones. Eliminación del ISD progresivamente.



Guillermo Celi: Mantener y fortalecer la dolarización, que ha evitando caer en los procesos inflacionarios. Promover exportaciones.



Juan F. Velasco: Incentivar la inversión fortaleciendo los mecanismos de protección al sector externo para defender la dolarización.



Paúl Carrasco: Aplicar políticas dirigidas a levantar la reserva internacional de libre disponibilidad como garantía de estabilidad.



Ximena Peña: Mantener el ISD en el porcentaje previsto por la ley y la revisión de las exenciones para evitar la fuga de capitales.