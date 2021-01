EN VIVO: Seis candidatos presidenciales cierran el debate de la CCG

El escenario fue el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en la vía a Samborondón, en Guayas. En el lugar se realizó la segunda jornada del Debate Presidencial 2021, el momento de la verdad.

Seis candidatos presidenciales participaron en la jornada. Son Ximena Peña (AP), Gustavo Larrea (Democracia Sí), Juan Fernando Velasco (Construye), Lucio Gutiérrez (PSP), César Montúfar (Alianza Honestidad) y Carlos Sagñay (FE). Isidro Romero (Avanza) y Yaku Pérez (Pachakutik) no participaron.

Seis candidatos presidenciales presentaron sus propuestas este 15 de enero del 2021, en Guayaquil. Foto: Cortesía CCG

En la primera etapa, la noche del 14 de enero del 2021, participan Guillermo Lasso, Giovanny Andrade, Gerson Almeida, Paúl Carrasco, Guillermo Celi, Pedro José Freile, Xavier Hervas. Andrés Arauz fue invitado, pero no asistió.



Los cinco temas que se abordan son: generación de empleo, política tributaria, corrupción, pandemia y sistemas de salud y competitividad y sector externo. El evento fue organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y la UEES.



Primer bloque: salud



Ximena Peña, de Alianza País, aseguró que se enfocará en la prevención para evitar los contagios del coronavirus. Para ello, dijo, se fortalecerá el trabajo de los COE para ir orientando las políticas. "Las decisiones se deben tomar con los gobiernos locales para tener una estrategia coordinada".



Gustavo Larrea, de Democracia Sí, afirmó que comprará de modo urgente vacunas "a todo el mundo". Hará una campaña masiva para vacunación, para ello el país debe ser declarado en emergencia sanitaria. "El objetivo debe ser en 2021 población inmunizada".



Juan Fernando Velasco, de Construye, insistió en que debe existir un plan integral para trabajar por la salud de los ecuatorianos y, con ello, reactivar la economía. "¿Por qué no ha funcionado? Porque no se piensa de manera integral, necesitamos créditos que sean accesibles". También planteó que las ciudades podrían funcionar 24 horas.



Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, habló sobre la necesidad de fortalecer al sistema de salud pública, contratar más personal médico para que se garantice que la vacuna sea ofrecida a los ecuatorianos de manera masiva. "Necesitamos volver lo más rápidamente posible para reestablecer la economía del país, sino se puede quebrar".



César Montufar, de la alianza Honestidad, dijo que hará una gran movilización nacional con dos ejes: hacer más pruebas para contener el virus y una campaña de vacunación. Prevé vacunar en 4 meses a 12 millones de ecuatorianos, lo que significará USD 500 millones. "Voy a declarar estado de emergencia para financiar esta gran cruzada nacional".



Carlos Sagñay, de Fuerza Ecuador, en cambio, trató sobre el aborto. Explicó que convocará a una consulta popular para que exclusivamente la mujer decida sobre ese tema. Además, dijo que su Gobierno incorporará a mujeres.



Segundo bloque: Competitividad



Para hablar de competitividad, la moderadora, Andrea Bernal, asegura que hay que solucionar el tema de la seguridad. Ante eso, Gustavo Larrea dijo que el problema de la delincuencia está relacionado a la crisis, a la pandemia, a la pérdida de empleo. Cree que hay que fortalecer a la Policía y a la Fiscalía. Por otra parte, hay altas tasas de interés, problemas en los sectores productivos en donde no llega la energía. Larrea Argumentó que habrá cero tolerancia a la delincuencia.



Juan Fernando Velasco aseguró, en la misma línea de la vinculación de la seguridad con la competitividad, que el libre porte de armas agravaría la delincuencia. Dijo que es fundamental que los jueces juzguen y que no liberen a los delincuentes. En su criterio, el remedio es que los jueces funcionen y el sistema judicial sea independiente, que tenga veeduría ciudadana.



Cuando llegó el turno de Lucio Gutiérrez, a moderadora cambió le preguntó sobre cuáles deberían ser las funciones del Banco Central. Gutiérrez explicó que esa entidad El Banco Central tiene que ser autónomo y debe alertar al Gobierno si hay políticas erradas.



Por su parte, César Montúfar explicó que el Banco Central tiene que ser autónomo, para que los flujos de dinero y las finanzas sean ordenadas. Para este candidato, el sistema financiero tiene que bajar sus tasas de interés. La baja competitividad se da por el alto costo del dinero. Finalizó diciendo que hay que atraer a los bancos extranjeros.



Carlos Sagñay, en el mismo orden de competitividad, aseguró que presupuestará con base cero, es decir, que hará un nuevo presupuesto, un 30% del presupuesto viene con coima, lo que debe ser dado de baja. Dijo que bajará las tasas de interés.



Ximena Peña, por su parte, fue preguntada sobre sus políticas en el agro. La productividad en el sector agropecuario debe mejorar. Dijo que se deben crear canales de riego y garantizar el acceso del agua.