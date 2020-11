Candidatos a la Presidencia ofrecen reformas vía Consulta Popular o Asamblea Constituyente

Dentro del menú de promesas de campaña que ya difunden los candidatos presidenciales para las elecciones generales del 2021 hay una que se repite: Consulta Popular para viabilizar una reforma constitucional o de lleno, redactar una nueva Carta Política.

El expresidente Lucio Gutiérrez, candidato de Sociedad Patriótica, ofrece firmar un decreto para ir a una mega Consulta Popular y aprobar una nueva Constitución. Esta cruzada le tomaría un mes, según el político. “Allí vamos a bajar el número de asambleístas a la mitad. Pido ecuatorianos que me entiendan, el país está en crisis y todos tenemos que dar la solución de la crisis, así que vamos a bajar los sueldos, nadie ganará más de USD 3 000”.



César Montúfar, presidenciable de la Alianza Construye-Partido Socialista Ecuatoriano, propone una enmienda a la Constitución, a través de una Consulta Popular. El objetivo: eliminar la actual Asamblea Nacional y constituir un Legislativo bicameral, con menos parlamentarios, que implique además el fortalecimiento de sus funciones de fiscalización y legislación. “Ello implica hacer una reforma al hiperpresidencialismo. Esa será la primera decisión de reforma política que lleve adelante mi Gobierno, para que luego ese nuevo Legislativo reforme 22 leyes”.



Gustavo Larrea, candidato de Democracia Sí, también plantea ir a una Consulta Popular para eliminar la actual Ley de Contratación Pública y sustituirla por una “abierta, transparente y con mayor participación de la Contraloría”. En la Consulta, según Larrea, también se incluirían cambios institucionales y una reforma económica.



En el plan de Gobierno de Andrés Arauz, candidato de la alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes), se oferta convocar a una Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución, sin dar más detalles al respecto. “Planteamos comenzar por la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que redacte una hoja de ruta para el cambio y que ratifique aquellos lineamientos ya conquistados en el 2008”.



De hecho, el expresidente Rafael Correa, líder de la llamada Revolución Ciudadana, en sus redes sociales, señaló que el instrumento para revertir políticas en materia del espectro radioeléctrico, empresas públicas y administración de justicia, sería mediante una Asamblea Constituyente. La actual Constitución, aprobada en el 2008 en Montecristi, fue impulsada por el propio Correa, cuando estaba al frente del Gobierno.



Por ahora, 14 binomios presidenciales ya aseguraron su participación en las elecciones generales del 2021, pues no tienen apelaciones pendientes. Otras dos fórmulas están a la espera de que su inscripción quede en firme, pero para ello el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe certificar que no tienen reclamos por sustanciar en su contra.