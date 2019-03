Candidatos para la Prefectura y Alcaldía intensifican la campaña

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La campaña electoral de cara a las elecciones seccionales está en su punto más alto en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los 14 aspirantes a la Alcaldía y 14 a la Prefectura intensificaron sus visitas en barrios, mercados, calles concurridas y foros promovidos por los medios de comunicación.



Además, realizan caravanas puerta a puerta, recorren las calles en rancheras y desde altoparlantes hablan de sus propuestas y responden las inquietudes de los ciudadanos.



A cinco días de los comicios, los debates también concentran el interés de los electores en redes sociales.



Los temas en los que ponen mayor énfasis son los proyectos que apuntan al ordenamiento territorial, al desarrollo productivo y económico, mejoras de los servicios básicos, atención a la vialidad, turismo, ruralidad, seguridad y atención a grupos prioritarios, entre esos madres solteras, adultos mayores y jóvenes.



La mayoría de postulantes a la Alcaldía apuntalan su campaña con estos ofrecimientos.



Diez de los aspirantes aseguran en sus recorridos que mejorarán los servicios de alcantarillado y agua potable, que actualmente no benefician a toda la población. Los otros cuatro hablan de que se debe continuar con el actual proyecto de alcantarillado y buscar nuevos recursos para ampliar la cobertura.



Los 14 candidatos coinciden en dotar de viviendas de interés social, legalizar la tierra e implementar nuevas plazas comerciales para organizar la urbe. Ellos se guían con el Plan de Desarrollo Territorial que elaboró la administración municipal del exalcalde Víctor Manuel Quirola.



Ahí se señala, por ejemplo, que el desarrollo de la capital provincial se debe impulsar con la proyección de cuatro centralidades ubicadas hacia las vías Quevedo y Chone.



Según los cálculos de los candidatos, la ciudad tendría 800 000 habitantes en el año 2030 y eso justifica la idea de descongestionar el corazón de la urbe. Los habitantes de barrios populares como Santa Martha y Cristo Vive escucharon las propuestas de los 14 candidatos que coinciden en poner en marcha un plan de legalización de predios.



De esa forma se busca acortar la brecha de la falta de vivienda y, además, de terrenos sin escrituras.



Incluso uno de los postulantes ofrece un bono municipal para que 25 000 familias hagan mejoras en sus inmuebles.



Los candidatos a la Alcaldía han visitado por más de cinco ocasiones a los comerciantes autónomos, sobre todo los de la calle 3 de Julio. Este es un sitio comercial sensible para las autoridades que en más de medio siglo han intentando organizarlo, pero sin éxito.



Los ofrecimientos van desde fomentar el respeto para este sector hasta crear nuevos lugares para que realicen sus ventas de manera organizada.



En sus diálogos con ciudadanos coinciden en hablarle al elector sobre emplear al máximo el 10% del presupuesto municipal, para la atención a grupos prioritarios y en responsabilidad social a través del Patronato Municipal.



En la zona rural reclaman la presencia de los candidatos a la Prefectura. Dirigentes campesinos coinciden que poco conocen de las propuestas.



No obstante, en un foro organizado por la Asociación local de Radiodifusión y Diario La Hora, 12 de 14 candidatos explicaron sus planes para desarrollar productivamente la ruralidad provincial.



Ocho de ellos contaron que en los primeros días de su gestión ejecutarán un plan agresivo de reactivación productiva, que se iniciará con mejoras para los productores de cacao con el fin de que se conviertan en exportadores directos.



También, plantean un control ambiental, dotar de semillas mejoradas y tener más acceso a préstamos para el sector ganadero y productivo.



Entre las ofertas también se menciona la entrega de herramientas tecnológicas al agro y créditos con mejores facilidades en plazos y tasas de interés.



Un tema en el que coinciden los aspirantes a la Prefectura es en revisar el proyecto de ampliación a cuatro carriles de los 15,1 kilómetros de la vía Alóag-Santo Domingo.



Actualmente el proyecto se encuentra en un conflicto legal luego de una acción de protección que presentó la empresa constructora para frenar la terminación unilateral de la obra. Seis candidatos creen que se debe dar por terminado el contrato, porque no se cumplieron los requisitos del Servicio de Contratación de Obras.



Otros tres candidatos aseguran que se debe pedir apoyo al Gobierno Central, para que provea de recursos directos con el fin de que se concrete la ampliación a cuatro carriles.



Un tema en el que todos los postulantes están de acuerdo es en incentivar más al sector turístico. Nueve de ellos señalaron que crearán proyectos enfocados en el turismo de aventura y comunitario.

Además, capacitar a los productores para que sus fincas sean espacios atractivos para los viajeros. Dos de los aspirantes dicen que el punto de partida debe ser la actual ruta del dulce. Consiste en recorridos por zonas que elaboran, por ejemplo, mermeladas.