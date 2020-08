Cinco figuras aún no tienen tienda política y seis partidos, sin cartas para Presidencia

LEA TAMBIÉN

A solo seis días que culmine el plazo para los procesos de democracia interna, aún hay siete organizaciones políticas nacionales que no han anunciado cuáles serán sus cartas de cara al 2021. Pero Ttmbién hay cuatro potenciales precandidatos sin partidos.

Las agrupaciones que tienen vigencia, pero que no han anunciado alguna precandidatura son Amigo, Ruptura, Ecuatoriano Unido, Partido Socialista (PS), Izquierda Democrática (ID), Alianza País (AP) y Unión Ecuatoriana. Si no presentan candidatos se exponen a la cancelación de su registro en el futuro.



En las filas de la ID y PS no se descarta concretar alianzas con un bloque de centro-izquierda. En la ID “están contra el tiempo”, afirmó la legisladora Wilma Andrade. Están a la espera de un Consejo Consultivo. “Estamos en eso”, dijo.



En AP se dijo que escogerán sus cuadros, pero el tercer vicepresidente del movimiento, Ricardo Zambrano, dijo que la dirigencia “vive una crisis de todo tipo” y no hay la voluntad de fortalecer la institución.



Mientras, a nivel de presidenciables se ha promocionado a Otto Sonnenholzner, Galo Lara, Gerson Almeida y Galo Cabanilla. Pero no tienen un partido que los respalde.



Sonnenholzner afirmó que recorría varias localidades para concretar unidad y evitar la dispersión del voto. Hasta ahora no ha confirmado su participación.



De su parte, Lara explicó que está a la espera del pronunciamiento de Sonnenholzner y de la habilitación de Fernando Balda con el movimiento Libertad es Pueblo. Si uno de los dos oficializa la postulación, él declinaría.



Gerson Almeida es un pastor evangélico. “Estamos en esa fase exactamente, de la situación final que definirá con qué partido vamos”, dijo.



Cabanilla publica en sus redes que hay agrupaciones que se suman a su plataforma Unidad por la Patria, pero no se revela con quien participaría.



En tanto, otras agrupaciones empezaron a mostrar sus cartas hace pocos días. Avanza apostará por el empresario Isidro Romero. Lo confirmó Javier Orti, secretario nacional de la lista 8. “En la deliberación se propuso esta opción y se lo invitó para que sea parte de las listas 8. Recibí una llamada de Isidro Romero, que ha aceptado la propuesta”.



El movimiento Concertación presentará y César Montúfar será su carta presidencial. La convención de esta agrupación política se realizará el próximo sábado 22 de agosto del 2020.



Los partidos que ya definieron tras una convención a sus precandidatos son Creo, Democracia Sí y Adelante Ecuatoriano Adelante.



En Creo, Guillermo Lasso buscará, por tercera vez, llegar a junto con el médico cuencano Alfredo Borrero como compañero de fórmula.



En la lista 7, en cambio, mocionaron a Álvaro Noboa. Sin embargo, su candidatura “pende de un hilo”, pues su partido está en proceso de cancelación. Democracia Sí, enfrentará los comicios con Gustavo Larrea.



Otras candidaturas que están a la espera de ser confirmadas en primarias son Lucio Gutiérrez, por Sociedad Patriótica; Guillermo Celi, por SUMA; Abdalá Bucaram Ortiz, por Fuerza Ecuador. Aunque este último estaría inhabilitado de aceptar su postulación en el CNE, pues tiene arresto domiciliario.



El PSC decidirá entre Cristina Reyes, César Rohón, Henry Cucalón, Henry Kronfle y Luis Fernando Torres.



El correísmo también mide seis nombres: María Isabel Salvador, Marcela Aguiñaga, Pierina Correa, Gustavo Jalkh, Bolívar Armijos y Carlos Rabascall.



El ungido correría bajo la bandera de Centro Democrático, pues Fuerza Compromiso Social está en un proceso de cancelación junto con Justicia Social, Podemos y Libertad es Pueblo.