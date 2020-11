70 candidatos buscan el Parlamento Andino

La papeleta para elegir a los cinco parlamentarios andinos en las elecciones del 2021 está casi definida. De las 16 listas que solicitaron su calificación ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), 14 ya están inscritas en firme.

Es decir, 70 candidatos principales están oficialmente en carrera para llegar a ese organismo regional. Otros 10 aspirantes podrían sumarse al grupo, si sus respectivas listas logran ser inscritas.



Entre los perfiles que intentarán convencer a la ciudadanía el 7 de febrero próximo hay rostros con pasado político.



La Alianza Unión por la Esperanza (Unes), integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, inscribió a la actual asambleísta Verónica Arias como su carta principal para el Parlamento Andino.



La legisladora no renunció a su curul en la Asamblea Nacional, acogiéndose a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre, cuando se inicie la campaña electoral, deberá solicitar licencia sin sueldo.



Otra asambleísta que aparecerá en la papeleta es Cristina Reyes, quien en principio fue una de las cinco opciones presidenciables que se barajaban al interior del Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, luego de que se sellara la alianza con el movimiento Creo para apoyar al binomio Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, la legisladora fue ubicada como cabeza de lista para pugnar por el Parlamento Andino.



Arias y Reyes ya no tenían opción de buscar la reelección en la Asamblea Nacional.



Juana Vallejo, exgobernadora de Guayas y exministra de Turismo, también busca una curul en el organismo regional, como primera opción de la lista de Democracia Sí.



El Parlamento Andino se creó en octubre de 1979 como una instancia que promueve los derechos de participación, integración y democracia en la Comunidad Andina. Actualmente tiene 25 representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.



Desde el 2002, los parlamentarios que representan a Ecuador son elegidos a través de votación popular. Según un informe de rendición de cuentas que consta en la web de la entidad, en el 2019 manejaron un presupuesto de USD 2 millones. En el mismo documento se indica que entre enero y diciembre del 2019, la instancia aprobó 145 pronunciamientos.



Las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes y uno de sus objetivos es “la armonización legislativa de los países andinos para combatir problemáticas comunes”.



Dentro de la fase de calificación de candidaturas los consejeros electorales no admitieron la lista del movimiento Construye, por no cumplir con los parámetros de paridad de género. Iván González, secretario de la agrupación, contó que apelaron la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Argumenta que en el plazo de subsanación el CNE no especificó que debían cambiar a Carlos Carvajal como primer candidato al Parlamento Andino. El dirigente considera que se hizo una interpretación errónea de la normativa que establece el porcentaje de mujeres que deben encabezar las listas pluripersonales.



Además, el CNE debe otorgar facilidades para que los aspirantes del movimiento Justicia Social puedan continuar en carrera, luego de que el TCE ratificara que el grupo conserva su personería jurídica.



Justicia Social, movimiento fundado por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez-una de las sentenciadas en el caso Sobornos-, fue eliminado por el CNE, acogiendo un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en las firmas que presentó el grupo para su inscripción.



Sin embargo, el TCE dejó sin efecto esa resolución en sentencia de última instancia.



Diana Atamaint, titular del CNE, dijo ayer, 4 de noviembre del 2020, que el Tribunal dispuso que se adopten medidas para que Justicia Social cuente con el tiempo para realizar primarias, así como para la inscripción de candidaturas para todas las dignidades.



El CNE definirá un “cronograma de trabajo” para cumplir con el dictamen.



En contexto



Cada lista para el Parlamento Andino tiene cinco candidatos. La Presidenta del CNE señaló que se prevé concluir con la fase de calificación de candidaturas hasta la segunda semana de diciembre. Los comicios generales serán el 7 de febrero del 2021.