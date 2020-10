384 candidatos nacionales para las elecciones esperan sus calificaciones

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó un primer balance del cierre de inscripción de candidaturas para los comicios del 2021.

Ayer, 8 de octubre del 2020, autoridades del organismo ratificaron que 17 binomios presidenciales ingresaron la documentación para solicitar su calificación. Además, se informó que se recibieron 18 listas de asambleístas nacionales y 16 para parlamentarios andinos.



Solo en dignidades nacionales suman 384 postulantes principales, cuya inscripción deberá ser aprobada luego de que se verifiquen requisitos e inhabilidades y se superen posibles objeciones.



En lo que respecta a asambleístas provinciales, se anunció que en las próximas horas se consolidará la información de las 24 delegaciones y la junta de exterior.



Hasta ayer, cuatro de los 17 binomios presidenciales que solicitaron su inscripción fueron calificados. En ese grupo están Gerson Almeida y Martha Villafuerte, de Ecuatoriano Unido; Xavier Hervas y María S. Jijón, de ID; Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, de Democracia Sí; y Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, de Creo-PSC.



El consejero José Cabrera precisó que solo las candidaturas de Democracia Sí e ID están en firme. Informó que si bien el CNE negó la impugnación de una supuesta vinculación de bienes en paraísos fiscales del binomio Lasso-Borrero, los denunciantes apelaron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y ese organismo analiza el tema. Una vez que se resuelva ese recurso se considerará que la candidatura de la alianza 6-21 está oficialmente inscrita.



El binomio de Ecuatoriano Unido, en cambio, aún es susceptible de apelaciones dentro de los plazos legales.



De los postulantes a legisladores nacionales, solo la nómina de Unidad Popular ya ha sido calificada, luego de superar una subsanación “engorrosa”, según dijo Geovanni Atarihuana, quien lidera esa lista para la Asamblea.



Tras las reformas al Código de la Democracia, los partidos y movimientos debieron conformar las listas pluripersonales asignando al menos el 25% de los puestos para mujeres y hombres jóvenes.



Si uno de los candidatos no completa los requisitos, no se puede calificar a la lista completa. Atarihuana dijo que hubo inconvenientes con la inscripción en línea. “Un archivo sin la firma de un candidato, de forma presencial, se pudo haber subsanado ese momento y no esperar una resolución del Pleno”.



El 50% de todos los aspirantes para asambleístas nacionales y parlamentarios andinos pidió la inscripción en el último día de la fase.



En cuanto a las 16 listas para el Parlamento Andino, el CNE ha otorgado plazos para subsanar a Creo, Unidad Popular y Democracia Sí.



Franklin Peñaranda, secretario de Democracia Sí, dijo que no hubo dificultades. Aseguró que la subsanación se dio porque debieron presentar documentos de aceptación de dos postulantes que fueron cambiados. “Inscribimos candidatos en 22 provincias. No hubo inconvenientes para cumplir el porcentaje de jóvenes y de paridad”, contó.



Ayer, 8 de octubre, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que se espera revisar la documentación de todos los candidatos hasta el 20 de octubre.

Atamaint explicó que apeló las sentencias de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que dejaron sin efecto la eliminación de Justicia Social y Juntos Podemos. Estos dos grupos, junto a Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social, perdieron su personería jurídica en el CNE por recomendación de la Contraloría.



Anticipó que esperarán las sentencias de última instancia para avanzar con la calificación de esas organizaciones. El jueves, Justicia Social inscribió candidatos para el Parlamento Andino y Juntos Podemos para el Legislativo.



Además, la titular del CNE se reunió ayer con Charles-Michel Geurts, embajador de la Unión Europea (UE). Se coordinaron acciones para que la UE despliegue una misión de expertos electorales.