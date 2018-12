20 345 candidatos están inscritos a un día del cierre de las inscripciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plazo terminó. El Consejo Nacional Electoral (CNE) culminará la fase de inscripción de candidatos para las elecciones seccionales a las 18:00 de este viernes 21 de diciembre de 2018. Los consejeros acordaron no extender el horario de atención en las 24 delegaciones provinciales.

Muchas de las organizaciones políticas completaron el trámite para inscribir a sus candidatos en esta última semana. Esto, a pesar de que la etapa de inscripción se inició el 22 de noviembre de 2018.



Esta fase del cronograma se desarrolló con varios cambios, sobre todo en la conformación de las juntas provinciales electorales. Los cinco vocales que conforman cada Junta fueron designados en los últimos días del CNE transitorio.



Una vez que se posesionaron los consejeros definitivos, el 20 de noviembre, se decidió reconformar las juntas para cumplir con parámetros de equidad de género. La revisión culminó la semana pasada. Las últimas juntas en instalarse fueron las de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.



Luego de superar estas modificaciones, el organismo electoral organizó una capacitación para todos los integrantes de las juntas, cuando faltaban 10 días para cerrar la fase de inscripción de candidatos.



Enrique Pita, vicepresidente del CNE, no cree que estos cambios hayan incidido en el desarrollo del proceso electoral. Aseguró que a pesar de la instalación tardía de algunas juntas, la inscripción de candidaturas no se afectó. “El CNE es como una máquina, a pesar de estos cambios sigue funcionando”, manifestó Pita.



En el caso de Pichincha, el Pleno del CNE nombró a un nuevo director de la delegación, siete días antes de cerrar la fase de inscripciones.



Durante todo el período de registro de candidaturas, los vocales de la junta no aceptaron entrevistas. El argumento, es que se estaban empapando de los procesos.



El consejero del CNE, Luis Verdesoto, recorrió algunas delegaciones para dar seguimiento al proceso. El fin de semana recorrió las sedes de Cotopaxi y Chimborazo. “Trabajaremos con transparencia, sin apagones, para garantizar la claridad del proceso democrático”, dijo.



Hasta el cierre de esta edición, el CNE inscribió un total de 20 345 candidatos para seis dignidades: alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos, concejales rurales, concejales urbanos por circunscripción y vocales de juntas parroquiales.



La provincia en la que más candidatos se inscribieron fue Loja, con 1 836 aspirantes. Mientras que Manabí, en cambio, registra la menor cantidad de inscritos: 52.



Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que la conformación tardía de las juntas sí podría incidir en el proceso, sobre todo si los integrantes no tienen experiencia en la legislación electoral.



Además, el experto dice que el aumento considerable en la cantidad de inscritos responde al número de organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones.



Según datos del CNE, 278 partidos y movimientos pueden terciar en los comicios. “Es un proceso atípico, por la gran cantidad de movimientos que existen. Por eso están obligados a presentar candidatos para no desaparecer del registro, aunque saben que no tienen opciones de ganar”, señaló.



Jorge Acosta, expresidente del TSE, en cambio, cree que la conformación tardía de las juntas electorales no afectó al proceso de inscripciones.



Ambos concuerdan en que históricamente el cierre de la inscripción de candidatos origina una gran afluencia de personas en las 24 delegaciones del CNE. “Ha pasado siempre y seguirá pasando, lastimosamente es así”, señaló Acosta.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, también dice que hoy se espera un mayor número de candidatos. Sostiene que esto responde a la cultura de dejar todo para el último. “Yo vi, en la Delegación del Guayas, a movimientos que pedían cédulas a los transeúntes para completar las listas de concejales. El último día apelan a la improvisación”.



El CNE, hasta el momento, ha utilizado USD 25 millones del presupuesto para organizar los comicios del próximo año. En total, se tiene previsto destinar USD 99,3 millones al proceso. Para la revisión de las candidaturas se contrató a 442 personas que verificaron que los candidatos no incurran en inhabilidades.