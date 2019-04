Pese a candidatos disconformes, elecciones en San Vicente concluyeron sin incidentes

LEA TAMBIÉN

Las votaciones en San Vicente, Manabí, tuvieron un mayor número de electores en la mañana.

Ya para la tarde, fueron pocas las personas que votaron. Los dos recintos electorales, uno dentro de la ciudad y otro en la parroquia rural Canoa, estuvieron custodiados por policías y militares.

El resguardo se mantendrá hasta que se realice el conteo de votos. Según Miguel Ángel Díaz, coordinador del recinto electoral de Canoa, no se han registrado novedades hasta las 16:50, de este 14 de abril del 2019.



En el recinto electoral de San Vicente tampoco se han registrado inconvenientes. Sin embargo, hay expectativa por el resultado de las elecciones.



Eso debido a que ayer seis de los ocho candidatos a alcaldes se reunieron y redactaron un manifiesto en el que se oponen a que las elecciones se hayan realizado únicamente en dos recintos y no en todo el cantón.



Ellos argumentan que en las elecciones del 24 de marzo del 2019 hubo fraude y que al haber inconsistencias en más del 60% de las juntas receptoras del voto se debió hacer nuevamente un proceso electoral en el cantón. Por eso, los candidatos decidieron no participar de estas elecciones.



Según el CNE, la repetición de las elecciones de este 14 de abril del 2019 se enmarcó en el artículo 147 y 148 de la Ley orgánica Electoral y de la Organizaciones Políticas y en el Código de la Democracia.



Díaz señaló que la decisión de habilitar los dos recintos la tomó la máxima instancia del CNE. “Los candidatos tienen la potestad de hacer el documento e impugnar las actas, pero las elecciones han sido legales y se desempeñan sin inconvenientes”.



Se tiene previsto que entre las 19:00 y las 20:00, las actas y el material electoral sea trasladado a Portoviejo para digitalizar los resultados.