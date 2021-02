16 candidatos se disputan la Presidencia de Ecuador

Desde el retorno a la democracia, esta es la elección con la mayor cantidad de postulantes; dos de ellos no votarán. Tienen una intensa agenda para este domingo 7 de febrero del 2021.

Lista 1 /UNES

Andrés arauz. Está empadronado como residente en México, porque allá estudió un doctorado y no hizo el cambio de domicilio. Por eso no sufragará, ya que en su condición el voto es facultativo. Su equipo de comunicación, hasta el cierre de esta edición, no confirmó dónde recibirá hoy los datos del ‘exit poll’, a las 17:00.

Lista 3 /PSP

Lucio Gutiérrez. El candidato sufragará a las 08:00 en el Colegio Central Técnico, de Quito. Prevé recibir los resultados en su domicilio o en la sede del partido. Entre el viernes y sábado se dedicó a atender tareas domésticas, como el pago de servicios básicos. También impartió una charla de capacitación sobre control electoral.

Lista 4 /Ecuatoriano UNIDO

Gerson Almeida. A las 08:00 tiene previsto acudir a votar en el colegio Central Técnico, en Quito. No lo acompañará su coidearia de fórmula, Martha Villafuerte, quien sufragará en Guayaquil. Por la tarde, ambos recibirán los resultados junto a los candidatos a la Asamblea, en la casa de campaña de la organización, en el norte de la capital.

Lista 8 /Avanza

Isidro Romero. A las 10:00 acudirá a votar en el recinto situado en la Universidad Agraria del Ecuador, en la parroquia Ximena, de Guayaquil. Su compañera de fórmula, Sofía Merino, votará en Quito. Los resultados los recibirá en el hotel Oro Verde de Guayaquil, acompañado de su equipo de trabajo, familiares y sus simpatizantes.

Lista 10 /Fuerza ec

Carlos Sagñay. A las 09:00 se presentará a votar en el Colegio San José La Salle, en el sector de Urdaneta, en Guayaquil. Acudirá acompañado de sus colaboradores. No estará Narda Ortiz, su compañera de fórmula, porque vota en Quito, ni otros candidatos de FE, cuyo líder, Abdalá Bucaram, le retiró su apoyo en la campaña.

Lista 12 / iD

Xavier Hervas. En su agenda está previsto que vaya a votar a las 08:00 en el Colegio San Gabriel, en el norte de Quito. El candidato aseguró que recibirá los resultados de la elección “junto con mi equipo, quienes me han apoyado a lo largo de esta campaña”. Allí hará algunos contacto en redes sociales con sus seguidores.

Lista 16 /amigo

Pedro J. Freile. Su votación la realizará en el Colegio Don Bosco, en el sector de la Kenne­dy (norte de Quito) a las 16:00. Su equipo de campaña ha instalado una oficina en el sector de la González Suárez, para que puedan estar junto al candidato en el momento en el que se sepan los resultados de esta contienda electoral 2021.

Lista 17-53 /Alianza Honestidad

César Montúfar. El candidato aseguró que votará a las hoy 09:00, en el Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, en el norte de Quito. Luego de una campaña en la que recorrió 11 provincias en bicicleta, César Montúfar dice que recibirá los resultados de la jornada electoral junto a sus colaboradores más cercanos.

Lista 18 /pachakutik

Yaku Pérez. El presidenciable del movimiento indígena votará a las 08:30 en la Unidad Educativa Fausto Molina, parroquia Tarqui, en Azuay. Llegará con su madre, a quien acompañará a sufragar en el mismo recinto electoral. Hasta el cierre de esta edición su equipo no confirmó dónde recibirá los resultados de la primera vuelta.

Lista 19 /Unión ecuatoriana

Giovanny Andrade. El candidato cumplirá actividades personales en el mercado de Tumbaco, nororiente de Quito. A las 15:00 ejercerá su derecho al voto en la Escuela Roberto Espinoza. Después de la jornada de sufragio se reunirá en su domicilio con familiares y allegados para analizar los resultados de las elecciones

Lista 20 /Democracia Sí

Gustavo Larrea. El presidenciable de Democracia Sí, Gustavo Larrea, sufragará a las 10:00 en el Colegio San Gabriel, ubicado en el norte de Quito. Está empadronado en la junta receptora del voto 11. Según su equipo de campaña, luego del sufragio los militantes se reunirán en el Hotel Quito para esperar los resultados de la contienda.

Lista 21-6 /Creo-PSC

Guillermo Lasso. El presidenciable sufragará a las 13:00 en Guayaquil. Luego recibirá los resultados electorales en su domicilio. Tras el cierre de la jornada de votaciones, a las 17:00, tiene previsto trasladarse hasta el Centro de Convenciones de la ciudad, desde donde se dirigirá al país. El viernes y sábado sostuvo agenda privada.

Lista 23 /suma

Guillermo Celi. El postulante tenía previsto sufragar a las 10:00 en Portoviejo, pero no acudirá porque resultó positivo para covid-19. Ofrecerá una rueda de prensa vía digital. Recibirá los resultados en su domicilio, en la capital manabita. El viernes y sábado supervisó con su equipo el funciona­miento del control electoral.

Lista 25 /CONSTRUYE

Juan F. Velasco. No ejercerá su derecho al voto debido a que está empadronado en EE.UU., donde no viajó por la campaña. En su lugar, a las 11:00 acompañará a sufragar a Andrés Briones, candidato a la Asamblea por este movimiento, en la parroquia Pascuales, en Guayaquil. Él recibirá los resultados en esta ciudad.

Lista 33 /juntos podemos

Paúl Carrasco. El candidato presidencial ejercerá su derecho al voto en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, a las 08:30. Según se equipo de campaña, después de sufragar se trasladará a la capital de la República. Se prevé que reciba los resultados en el sector de La Lucha de los Pobres, en el sur de Quito.

Lista 35 /AP

Ximena Peña. Desde el pasado viernes ha estado en Cuenca, de donde es oriunda, con su familia y de la compañía de mi familia y amigos cercanos. Votará en esa ciudad, en la Unidad Educativa Miguel Merchán Ochoa, a las 07:30. Luego viajará a Quito para esperar los resultados de la elección en la sede de Alianza País.