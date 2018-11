Candidatos al CNE intentan deslegitimar impugnaciones

LEA TAMBIÉN

Este martes, 13 de noviembre del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) sustancia las impugnaciones en contra tres candidatos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego de esta fase, restará solo la de deliberación antes de la designación final de los vocales.

Cecilia Velasque, candidata al CNE por Pachakutik, fue la primera en sentarse en el banquillo de los acusados. Ella debió defenderse de las impugnaciones presentadas por Pablo Pérez y Diego Analuisa, quienes solicitaron la exclusión de la dirigente indígena del proceso.



Analuisa la señala porque cuando ella se desempeñó como consejera del GAD de Cotopaxi en el período 2005-2009, supuestamente tomó decisiones respecto al pago de dietas y remuneraciones, fondos de reserva, contrataciones. Y estas fueron observadas por la Contraloría.



En la documentación de la impugnación se señala que, según el Tribunal Contencioso Administrativo, Velasque presentó dos recursos que fueron declarados en abandono. Por lo que el proceso terminó y quedó en firme la sanción.



Se determinaron órdenes de reintegro corresponsabilidades principales y subsidiarias por un valor de USD 330 311,75 y la responsabilidad administrativa culposa por USD 5 280.



Ella respondió que ese proceso fue parte de la persecución política del Régimen anterior contra los políticos de oposición. Además, dijo que no era una decisión exclusiva de ella el realizar pagos. También desestimó un posible nepotismo explicando que ella. No tenía la posibilidad de contratar personal, desde su función como consejera.



Mientras que Pérez señaló a Velasque porque en su candidatura presentó un certificado de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), en el que se asegura que se desempeñó como coordinadora del tribunal electoral en el período 2010-2014.



El impugnante presentó un certificado del Ministerio de Agricultura, entidad en la que está registrada esa organización, en el que se certifica que en los períodos 2006-2010, 2012-2016, 2014-2018, Velasque no participó en el tribunal electoral.



En este punto, la candidata empezó diciendo que ha traído testigos de que si participó en ese proceso. Entre ellos estuvo Jorge Herrera, expresidente de la Conaie. Velasque también aseguró que lleva más de 30 años organizando los procesos electorales y nunca se va a encontrar registrado en las actas del Ministerio porque estas acciones se hacen en la vida práctica.



Presentó un acta de las 21 comunidades que integran la Unocanc donde se ratifica su trabajo de coordinacion y no de dirigencia. Las audiencias se suspendieron a las 13:00, de este martes, 13 de noviembre del 2018. Se reanudarán a las 14:30. Están pendientes los recursos en contra de Camila Moreno y Luis Verdesoto.