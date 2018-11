Candidatos al CNE se defienden de las impugnaciones el martes 13 de noviembre

LEA TAMBIÉN

Este martes, 13 de noviembre del 2018, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) escucharán los argumentos de cuatro personas que han impugnado tres candidaturas al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cecilia Velasque, candidata de Pachakutik, recibió dos reclamos. Diego Analuisa la señala porque cuando ella se desempeñó como consejera del GAD de Cotopaxi en el período 2005-2009, supuestamente tomó decisiones respecto al pago de dietas y remuneraciones, fondos de reserva, contrataciones. Y estas fueron observadas por la Contraloría.



En la documentación de la impugnación se señala que, según el Tribunal Contencioso Administrativo, Velasque presentó dos recursos que fueron declarados en abandono. Por lo que el proceso terminó y quedó en firme la sanción. Se determinaron órdenes de reintegro con responsabilidades principales y subsidiarias por un valor de USD 330 311,75 y la responsabilidad administrativa culposa por USD 5 280.



Mientras que Pablo Pérez señaló a Velasque porque en su candidatura presentó un certificado de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), en el que se asegura que se desempeñó como coordinadora del tribunal electoral en el período 2010-2014.



El impugnante presentó un certificado del Ministerio de Agricultura, entidad en la que está registrada esa organización, en el que se certifica que en los períodos 2006-2010, 2012-2016, 2014-2018, Velasque no participó en el tribunal electoral.

También Camila Moreno, actual vocal del CNE transitorio y candidata, fue impugnada. El asambleísta Fabricio Villamar (Creo) indica que la postulación de la UIDE es invalida por tanto Gustavo Vega no está actuando en este momento como rector titular de esa institución académica, ya que es presidente del CNE transitorio. Por lo que la candidatura debió firmarla el Vicerrector.



Además, la impugnación señala que la postulante fue notaria suplente entre 2015-2018. Y a los notarios se les prohíbe ejercer libremente la abogacía. Sin embargo, en su hoja de vida Moreno acredita que desempeñó simultáneamente el derecho y el cargo en la Función Judicial. La señala por falta de ética y probidad.



Finalmente, Robinson Ruíz impugnó a Luis Verdesoto. Explica que en la documentación que entregó para la candidatura no cumplió con el formato de declaración juramentada ni los plazos de entrega. Ya que en el reglamento del proceso no existía la posibilidad de prórroga.



Se espera que este martes, luego de las audiencias públicas de las impugnaciones, el Pleno tome una decisión de estos recursos, que en un inicio se consideraron como la última instancia antes de las designaciones.



Sin embargo, se sumará una nueva etapa de deliberación pública antes de definir a los 10 nuevos vocales electorales, cinco titulares y cinco suplentes. La idea es que esa decisión se tome al finalizar la semana para que la Asamblea los pueda posesionar antes del 21 de noviembre, día en el que se convocará a elecciones seccionales.