Los candidatos para las 25 alcaldías de Guayas aumentaron en 70%

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En las elecciones de marzo del 2019 en General Antonio Elizalde (Bucay) habrá un candidato a la Alcaldía por cada 1 618 habitantes. En este cantón guayasense, de casi 13 000 habitantes, están inscritos ocho postulantes para esa dignidad.

Esa jurisdicción registra un incremento de postulaciones para la municipalidad, pues en las seccionales del 2014 participaron seis. Ese fenómeno se evidencia en Guayas. Las 25 municipalidades serán disputadas por un total de 315 cuadros políticos, un 70% más en relación a los 186 que participaron en el proceso anterior.



Así los guayasenses recibirán papeletas más grandes. La mayor participación política se constata en cantones como Guayaquil, Durán, Daule o Playas. En la urbe porteña habrá 17 competidores, cifra que supera a la registrada en otras elecciones como en las del 2009 y 2014, en las que solo hubo cuatro participantes y en las que resultó reelecto Jaime Nebot.



Mientras, Durán es el cantón con más aspirantes a la Alcaldía de toda la provincia. Ahí están inscritos 21 candidatos, en Daule 18 y en Playas, 17. En el 2014 registraron únicamente 9 candidaturas en cada cantón.



Esos datos los compartió en una rueda de prensa Gustavo Loor, presidente de la Junta Electoral de Guayas, la mañana de este miércoles 26 de diciembre del 2018.

“Desde la vuelta a la democracia y el año 1992 no ha habido una afluencia como ésta de candidatos. La gente se ha volcado a la participación con los movimientos y partidos políticos”, dijo Loor.



En Guayas, detalló, hay un total de 7 609 candidaturas. 20 para la Prefectura, 315 alcaldes, 1 265 concejales urbanos, 301 concejales rurales, 632 concejales por circunscripción y 1 429 vocales de juntas parroquiales.



El alcalde Jaime Nebot se refirió a la “explosión de candidatos”. “Habrá que preguntarles quiénes conocen Guayaquil, cuáles son los antecedentes, qué es lo que han hecho, qué es lo que proponen”, dijo durante un enlace radial este 26 de diciembre del 2018.



El Burgomaestre porteño indicó que es respetuoso de las decisiones del pueblo en las urnas porque son dueños de la democracia, pero dijo que espera que no se equivoquen para que vivan mejor.



“Esto es muy sencillo, lo que se tiene de bueno se puede perder (…) no crean que lo que existe siempre va a estar ahí si no se cuida, si cae en malas manos va a desaparecer”.