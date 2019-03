10 aspirantes buscan la Prefectura de Azuay y 13 la Alcaldía de Cuenca

LEA TAMBIÉN

Las redes sociales se convirtieron en la principal plataforma de promoción y enfrentamiento de la mayoría de los 13 aspirantes a la Alcaldía cuencana y 10 a la Prefectura azuaya. Sus planteamientos son difundidos mediante videos para llegar a los jóvenes y para ahorrar recursos.

Esa alternativa la emplea principalmente el alcalde Marcelo Cabrera, quien busca la reelección por el Movimiento Igualdad. También, el exprefecto Paúl Carrasco, de Participa, y el empresario Pedro Palacios, del Movimiento Alianza Azuay el Futuro que Soñamos, quien se autocalifica como el ‘outsider’ de la campaña en Cuenca.



Otros como Jefferson Pérez, del Movimiento Renace, Jaime Astudillo, de Contigo, y Brandon Tenesaca, de Unión Ecuatoriana, prefieren las entrevistas en los medios de comunicación. Asisten a los periódicos y radios locales.



Todos los 13 aspirantes también participan en recorridos por el centro de la ciudad, mercados y las parroquias rurales con más electores, como Ricaurte y Baños.



El último feriado de Carnaval fue aprovechado por candidatos como Norma Illares, del Movimiento Libertad es Pueblo, Gustavo Jara, de Compromiso Social, y Jaime Rodas, Adelante Ecuatoriano Adelante, para relacionarse con los electores. Llevaron afiches, banderas y folletos con sus propuestas.



Pérez, además, aprovechó la ocasión para concienciar a los conductores sobre el respeto a las normas de tránsito y que disfruten de los atractivos de la provincia de Azuay.



Por su parte, Cabrera -con licencia sin sueldo- asistió el viernes pasado al inicio de las pruebas del tranvía con pasajeros, que se realizaron en el patio-taller de este sistema de transporte. Estuvo junto a alcaldesa (e) Ruth Caldas. Allí, a estudiantes y personas de la tercera edad les habló sobre estas pruebas.



Precisamente, el tranvía, la remodelación del estadio Alejandro Serrano Aguilar y la reactivación turística y comercial son los principales temas de debate y propuestas de todos los aspirantes. Carrasco efectúa ruedas de prensa para presentar sus ofertas y lo hace en sitios relacionados con el tema. Cuando planteó la remodelación del estadio cuencano lo hizo al frente, en una cancha sintética.



En cambio, César Piedra, del Movimiento Avanza, camina con su grupo de acompañantes. No lleva ni banderas ni logotipos ni prendas que le identifiquen con su tienda política. Este arquitecto prefiere conversar con los transeúntes y plantear temas como las obras de movilidad e infraestructura.

Juan Campoverde, de Sociedad Patriótica, Tarquino Orellana, de Concertación, y Lauro López, de Alianza Justa con Conciencia Ciudadana, también optan por los recorridos y la entrega de folletos con sus planteamientos, como transparentar las cuentas municipales y combatir la corrupción.



Para llegar al Gobierno Provincial de Azuay, la minería y la vialidad son los principales temas que plantean los 10 aspirantes. A excepción de Esteban Bernal, de la Alianza Creo-Igualdad, quien no se ha referido al tema minero, el resto ha dicho abiertamente que está en contra de las labores de los proyectos Loma Larga y Río Blanco.



Ellos respaldan la consulta popular, que se cumplirá el 24 de este mes en el cantón Girón, para que el pueblo se pronuncie sobre la actividad minera en los páramos.



Como defensor de las cuencas hídricas, se atribuye y se promociona el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, quien busca la Prefectura auspiciado por Pachakutik. En grandes carteles azules da su mensaje en favor del agua.



La exviceprefecta María Cecilia Alvarado difunde su plan de trabajo, que se centra en el mejoramiento de la vialidad y la reactivación de las actividades productivas. La candidata de la Izquierda Democrática también busca desarrollar proyectos de protección para la mujer.



Bernal, por su parte, ha participado en mítines con su aliado, el alcalde Marcelo Cabrera. Lo mismo ocurre con Geovanny Palacios, de Participa, quien suele estar acompañado de Paúl Carrasco.



Fernando Aguirre, del Partido Social Cristiano, también recurre a la figura de Jaime Nebot para promocionarse en las vallas publicitarias. Su planteamiento es cambiar el modelo de gestión de la vialidad en Azuay “inspirado en la administración” del Alcalde guayaquileño.



Otros aspirantes, como Andrés Peñafiel, de Alianza Azuay el Futuro que Soñamos; Sergio Méndez, Justicia con Conciencia Ciudadana; Edy Pesántez, Unión Ecuatoriana; Santiago Méndez, Adelante Ecuatoriano Adelante; y Manuel Alvarado, Revolución Ciudadana, optaron por recorridos por los 15 cantones.



Los 10 aspirantes a la Prefectura de Azuay confirmaron su participación en un debate organizado por la Cámara de Comercio de Cuenca. Este debate se prevé realizar hoy desde las 18:00.