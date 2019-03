Vinicio Baquero: ‘Digitalización total para la provincia’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Vinicio Baquero es candidato a la Prefectura de Pichincha por la lista 33. Él propone una provincia inteligente.

¿Qué le motiva a usted a buscar la Prefectura?

​

Regreso a la vida pública a los 10 años. Ejercí funciones de todo tipo: fui rector de la Politécnica Nacional, presidente del Consejo de Educación Superior. Pienso que es hora de mojarse el poncho y ponerme al servicio de Pichincha.



¿Cuáles son sus principales propuestas?

​

Una tiene que ver con el uso de energía libre. La tecnología existe, con apenas invertir un dólar por vatio, se puede electrificar todas las zonas rurales de Pichincha. A su vez, el Estado, por cada hogar o comuna que se convierta a energía libre, reduce la subvención del gas. También tengo toda la experiencia del caso para entrar en el proceso de que Pichincha sea la sociedad del conocimiento Siglo XXI, digitalización total, Internet en todos los espacios públicos, todo el tema de seguridad vinculada a monitoreo.



¿Por qué se enfoca en esos temas?

​

Esa es la sociedad del futuro y nuestra propuesta va con la juventud. Ventajosamente yo toda mi vida me he dedicado a trabajar con la juventud, desde las aulas universitarias, y capto perfectamente esa necesidad de que Pichincha sea una provincia inteligente. Existe la tecnología en el mundo, existe la capacidad humana en Pichincha y existe la decisión política nuestra.



¿Qué hará para no duplicar competencias con otras instituciones?

​

Si nosotros vemos la Constitución y el Cootad (Código Territorial), el asunto es que Pichincha ha negociado muy pocas competencias con el Gobierno Nacional. Por ejemplo, no se ha cumplido el establecimiento de regiones; nosotros planteamos que exista una región: Pichincha, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Napo, Orellana.



¿Cómo?

​

Lo que nosotros haremos en la Prefectura es negociar con el gobierno nacional las competencias contempladas para una región. Si tenemos mayores competencias tenemos mayor presupuesto.



¿Por qué cree que no se han dado esos pasos?

​

Porque se han dedicado a la política. Yo creo que con la fuerza que tiene Pichincha, casi con una cuarta parte de la población nacional, pues evidentemente la negociación con el Gobierno Nacional es posible, no necesita cambiar ninguna ley, lo que necesita simplemente es sentarse a negociar.



¿En qué temas?

​

Temas como seguridad, ya que de alguna manera los Consejos provinciales tienen una competencia directa, en temas de educación y salud es casi privativa de los consejos provinciales, la construcción de hospitales y de centros de educación. Nosotros planteamos también la Universidad del sur para Quito, tengo la experiencia de haber creado por lo menos una decena de universidades públicas y privadas.



¿Cómo piensa ayudar a los pequeños productores?

​

Tenemos que buscar mecanismos de comercialización directa. Para mejorar el emprendimiento nosotros planteamos las incubadoras de empresas vinculadas con la academia, con el gobierno provincial y con la empresa privada. Planteamos también que exista una cooperativa de ahorro, crédito, vivienda y desarrollo.