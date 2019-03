Esteban Moscoso: ‘Vamos a ir a la reforma territorial’

LEA TAMBIÉN

El candidato para el Consejo Provincial de Pichincha por Concertación (lista 51) es Esteban Mocoso. Asegura que dejará la red vial de Pichincha en buen estado.

¿Qué le motiva a buscar la Prefectura?

Estamos cansados de todo lo que ha pasado en la política en los últimos años. Hemos visto que los políticos se han dedicado solamente a trabajar para su uso personal, hay mucha corrupción, hay mucho robo, es decir, eso me motiva para sembrar la semilla para cambiar y tener una gestión eficiente y honesta.



¿Cuáles son sus principales propuestas?

El plan de gobierno considera cinco ejes: primero queremos ir a una reforma territorial, en donde haya un desarrollo de los cantones con equidad. Visualizamos también a Pichincha como un ente productivo en donde los productos agropecuarios, sean unos que vayan a lo saludable, a lo sano, a lo orgánico, pensamos que es muy importante que nuestro valor agregado sean las prácticas ambientales, sociales y culturales.



¿Qué propone en materia ambiental?

Ya hace muchos años, cuando trabajaba en la Dirección de Parques y Jardines, nosotros vimos que hay un problema ambiental global, un problema que hace 30 años no era muy visible, pero este momento afecta a todos. Todas las actividades del Consejo Provincial van a estar atravesadas por una variante ambiental. Se va a definir y controlar la expansión de la frontera agrícola que es una amenaza al bosque natural, a los páramos.



¿Y en materia de riego?

Nosotros vamos a proteger las fuentes de agua. Consideramos que el agua es un recurso absolutamente importante en este momento, estamos frente a un problema global que es el cambio climático. Para la producción vamos a desarrollar un plan de riego, vamos a terminar la obra del canal Tabacundo-Cayambe.

¿Qué es lo primero que hará en el cargo?

Vamos a recuperar todo lo que es el servicio público, es decir, toda la gente del Consejo Provincial tiene que ponerse la camiseta del servicio público y hacer una gestión eficiente. También nos vamos a rodear de grupos de técnicos importantes que garanticen la transparencia.



¿Cómo lograr que estos planes se concreten, siendo la Prefectura un órgano colegiado?

La única manera de llegar a acuerdos puntuales es concertando, acordando, con un solo objetivo, que es el bien público. Toda la gente, todos los alcaldes de los cantones tiene que ponerse la camiseta, que es el bien público.



¿Qué hacer para no duplicar competencias con los municipios?

Creo que es importante en este punto, estar claros hacia dónde va la gestión. Nosotros tenemos competencias claras: el Consejo provincial y la Alcaldía de Quito tienen competencias absolutamente claras. Hay que juntar fuerzas de tal manera de dar respuestas claras a los requerimientos de la gente.



¿Qué propone en relación a vialidad de la Provincia?

Nuestro plan considera que la red vial de Pichincha tiene que estar en óptimas condiciones de mantenimiento, de tal manera que los traslados sean seguros. Pero nosotros decimos que la red vial más importante es la de segundo y tercer orden, ¿por qué? Porque son las que llegan a las zonas más alejadas de la provincia.