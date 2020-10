El candidato Gerson Almeida propone un salvataje del trabajo

LEA TAMBIÉN

Gerson Almeida, el candidato presidencial de Ecuatoriano Unido, plantea una activación económica del país a través de lo que llama un salvataje del trabajo. Lo dijo en una entrevista con EL COMERCIO, este jueves 29 de octubre del 2020.

“Tenemos que hacer un salvataje, no bancario, sino al trabajo, al empleo”, dijo el candidato, cuando explicó que utilizará un fondo de “USD 1 500 millones dispuestos para la reactivación que lo tiene listo (el Ministerio) de Finanzas”.



Con respecto a cómo pagará la deuda externa, dijo que no está de acuerdo con crear más tributos, pero cree que hay que determinar si la deuda es legítima o ilegítima. “Cuando una deuda es ilegítima no hay que renegociarla ni entrar en una moratoria, sino declararla ilegítima (...). Eso nos permitiría tener una inyección de capital. Esa deuda ilegítima nos quita capital y nos quita la capacidad de invertir en desarrollo. De ahí salen fondos que el Ecuador hoy tanto necesita”.



Almeida ha sido un pastor evangélico durante 23 años. Dice que el laicismo no significa ateísmo y que sus creencias personales no afectarán las políticas públicas durante su gobierno.



“Hoy vivimos en un país en donde se respetan los derechos y las libertades individuales. (...) El laicismo garantiza la expresión de pensamiento humanos. En mi caso personal, mi ética es cristiana y no pretendemos evangelizar desde el Gobierno, lo que hacemos es establecer bases éticas, que son el respeto al prójimo, a la ciudad, a los padres y desarrollamos un esquema político, social y económico”.



La campaña política se iniciará el 31 de diciembre y las elecciones presidenciales se efectuarán el 7 de febrero del 2021.