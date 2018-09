Candidato de Trump a Corte Suprema rechaza acusación de agresión sexual

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Brett Kavanaugh, candidato de Donald Trump a la Corte Suprema, rechazó categóricamente informaciones que señalan que habría intentado agredir sexualmente a una joven cuando estudiaba el bachillerato, hace más de 30 años.

En un comunicado difundido a la prensa estadounidense, Kavanaugh, actualmente de 53 años, rechazó los alegatos de la mujer -hechos en una carta a los legisladores demócratas que evalúan su candidatura-, según los cuales el juez intentó forzarla sexualmente durante una fiesta sujetándola por la fuerza de las manos.



“Rechazo de manera categórica y sin equívoco esta acusación. No lo hice, ni en el bachillerato, ni en ningún otro momento”, señaló en el comunicado.



La denuncia ocurre una semana antes de la votación para su ratificación en la Comisión Judicial del Senado. Sí, como se espera, es aprobado rápidamente por la comisión y el pleno de la cámara alta, el juez Kavanaugh podría asumir el cargo a tiempo para el 1 de octubre del 2018, cuando la Corte Suprema reinicia audiencias.



El ascenso de Kavanaugh a este cargo de por vida inclinaría definitivamente la corte a terreno conservador por una generación, y la oposición demócrata teme posibles retrocesos en los derechos al aborto y programas para minorías, y una mayor impunidad presidencial.



La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor peso en la Comisión Judicial del Senado, anunció de manera críptica el jueves haber transmitido al FBI “informaciones” sobre el juez.



Según la revista The New Yorker, una mujer, que pidió no ser identificada, hizo contacto con los legisladores demócratas en julio.



Según el relato en la publicación, el incidente ocurrió al inicio de la década de 1980, cuando Brett Kavanaugh estaba en el bachillerato en Bethesda, un suburbio de Washington.



Durante una fiesta, Kavanaugh y otro joven estaban en una habitación con la mujer. Los dos hombres subieron el volumen de la música y le taparon con sus manos la boca a la mujer para que nadie pudiera escucharla, y Kavanaugh intentó agredirla sexualmente, dijo The New Yorker, citando la versión la mujer.



Esta mujer, que dijo que finalmente se pudo liberar del abrazo, señaló que el recuerdo de ese momento ha sido una fuente de angustia para ella y que tuvo que acudir a un psicólogo para enfrentar ese problema.



La Casa Blanca, de su lado, denunció una operación de último momento para retrasar la confirmación de Kavanaugh.



El juez fue elegido por Trump de una lista respaldada por organizaciones conservadoras.



Este viernes 14 de septiembre del 2018, Kavanaugh fue defendido por amigas y conocidas de aquella época y 65 mujeres publicaron una carta para respaldarlo.

“En los más de 35 años que lo conocemos, Brett siempre se destacó por su amistad, su reputación y por su integridad. En particular, él siempre trató a las mujeres con decencia y con respeto”, afirmaron las firmantes.