El candidato presidencial Andrés Arauz presenta propuesta en su visita a Tungurahua

El candidato presidencial de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, cumple una apretada agenda en Ambato el jueves 4 de marzo del 2021.

Su actividad comenzó temprano con un enlace regional de medios de comunicación de la Sierra Centro, donde presentó los ejes de trabajo en educación intercultural, recuperación de las lenguas ancestrales, agricultura, salud rural y seguridad ciudadana.



A las 10:00 se reunió con los sectores productivos de la provincia. A las 15:30 mantendrá una sesión de trabajo con los productores textiles del cantón Pelileo y finalizará a las 16:35 con el encuentro con los rectores de las universidades de Tungurahua.



Arauz en la entrevista con los medios regionales dijo que el tema de la producción agrícola y campesina del país es fundamental, por eso dividirá al actual Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para diferenciar la agroexportación y la agricultura familiar y campesina, esta última estará dirigida a fomentar la soberanía alimentaria que será declarada como objetivo de seguridad nacional.



El presidenciable afirmó que se desplegará al Ejército para que controle el contrabando de alimentos en las fronteras del país. “Con esto evitaremos que los agricultores quiebren en su economía”.



Arauz señaló que se mejorará la política de coordinación de siembra para que no haya una superproducción. “En esta zona vamos a desplegar una estrategia de crédito productiva potente, para reestructurar las deudas, para aumentar el acceso al riego y potenciar la reactivación económica del país”.



Mientras que, en el tema de Educación Plurinacional, afirmó que gobierno seguirá fortaleciendo la educación en todos sus niveles. El propósito será el aportar al desarrollo del país. Eso implica disponer de más profesores, materias y laboratorios.



Además, se complementa con la dotación de transporte escolar comunitario, para que la niñez pueda llegar al centro educativo garantizando sus derechos, sin exponerles a riesgos o a caminar grandes distancias.



También realizará inversiones rápidas y urgentes para dotar del servicio de Internet a las parroquias rurales para que los niños puedan estudiar



El candidato dijo que en caso de llegar a la Presidencia en sus primeros días de Gobierno declarará a las lenguas ancestrales en emergencia con la idea de que sean preservadas, sistematizadas y catalogadas. El objetivo será generar más contenido curricular para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.



Arauz dijo que su propuesta de gobierno se planteó cuatro ejes: La primera es retomar el desarrollo del país, que haya fuentes de empleo para que la gente tenga sus ingresos de forma legítima.



El segundo tener un sistema de control y prevención adecuado, esto se lo hará fortaleciendo a los ministerios que se dediquen a esta labor, que se reúnan nuevamente los comités de seguridad, dotación de infraestructura policial con la creación de UPC, instalación de ocho ECU 911 que quedaron pendientes. Así como la instalación de 3 500 cámaras adicionales de seguridad en todo el país.



La tercera se relacionarla con el sistema de justicia para trabaje en atender los problemas diarios de la gente y no haya manipulación. Para ello propondrá apoyo internacional, e implementación de datos abiertos.



El cuarto tendrá que ver con el sistema de rehabilitación social. Afirmó que se debe retomar el control de las cárceles en el Ecuador, así como generar la construcción de infraestructura, implementar más guías penitenciarios, los cuales tiene un déficit del 70% y contar con buen sistema de inteligencia carcelaria, donde se puedan generar alertas tempranas.



El candidato afirmó que garantizará la salud de los ecuatorianos fortaleciendo los dispensarios del Seguro Campesino donde quedaron abandonados, sin recursos y sin la capacidad de abastecimiento. “Estamos hablando con el seguro campesino para que exista una inversión. No es aceptable que en este sector hayan existido seis mil despidos, entre el 2019 y 2020, en el actual Gobierno”.



También se fortalecerá la medicina y saberes ancestrales. Arauz añadió que vigorizará la relación entre la universidad y el sistema de salud, para que los estudiantes que realizan el año de ruralidad puedan acceder a condiciones adecuadas y buenos sueldos.