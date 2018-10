Candidato a alcalde de Lima, declarado inocente de asesinato de periodista

LEA TAMBIÉN

El exministro peruano Daniel Urresti, uno de los favoritos para ganar este domingo 7 de octubre del 2018 la alcaldía de Lima, fue declarado inocente del asesinato en 1988 del periodista Hugo Bustíos a manos de militares del cuartel donde el candidato estaba destinado durante el conflicto armado interno.

Tras más de tres años de juicio, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional desestimó la acusación que la Fiscalía había presentado contra Urresti como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato y por la que pedía una pena de 25 años de prisión.



El fallo fue impugnado tanto por la Fiscalía como por los abogados de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), quienes llevan la defensa legal de los familiares de Bustíos.



En los exteriores de la sala se registraron leves enfrentamientos entre la Policía, un grupo de jóvenes activistas que reclamaban la condena contra Urresti y otro grupo de simpatizantes del exministro que apelaban a su inocencia.



Al terminar la audiencia, Urresti aseguró en una conferencia de prensa que no puede celebrar el fallo porque han sido doce años de sufrimiento para las dos familias, tanto la suya como la de Bustíos.



El político manifestó que se siente "realmente mal" por la familia de Bustíos, a la que le mandó sus condolencias porque "tiene que seguir esta lucha" por obtener justicia.



"Ahora sí, estoy libre. Prometí que si me declaraban culpable, me retiraba de la contienda, pero me acaban de declarar inocente. Entonces, me quiero dirigir a esos cientos de miles de personas que me escribían en las redes que estaban esperando este momento para decidir su voto por mí", destacó.



Por su parte, Sharmelí Bustíos, hija del periodista asesinado, afirmó que "están utilizando el caso Bustíos como un portaaviones político".



"Ahí tienen a su alcalde. Qué barato sale en este país matar a un periodista. Es una vergüenza. Ahora entiendo por qué lo han puesto un 4 de octubre", afirmó una alterada Bustíos.



"Si analizan con seriedad, los hechos hablan por sí solos. Ese señor ha sido hostil con mi madre y con nosotros. Ha manipulado a testigos. Cuánto vale un juez? Ha sido una vergüenza todo esto", agregó.



Urresti, un general del Ejército de Perú jubilado, es candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, del empresario José Luna, señalado por diversas presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de la formación política ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



En la última encuesta difundida este domingo por el canal Latina antes de que entrase en vigor la prohibición de publicar sondeos, Urresti figuraba en el primer lugar en intención de voto, con un 16,5 % de las preferencias.



Urresti saltó a la primera línea de la política al ejercer de ministro del Interior de julio de 2014 a febrero de 2015, durante el Gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) e incluso se postuló a la Presidencia de Perú por el Partido Nacionalista, el partido de Humala, pero después su candidatura fue retirada.



En el tiempo que era ministro, la Fiscalía abrió investigaciones contra Urresti por el asesinato de Bustíos después de que uno de los dos militares condenados como autores materiales del crimen lo señalara como autor mediato del crimen, lo que condujo a un juicio que comenzó en 2015 y que ahora está en su recta final.

El candidato era jefe de inteligencia en la base militar de Castropampa, en la ciudad sureña de Huanta, en la región Ayacucho, cuando Bustíos fue atacado por militares con armas de fuego y dinamita mientras investigaba un asesinato atribuido a la banda armada Sendero Luminoso.