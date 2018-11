Las candidatas a Reina de Quito dieron un paseo en la unidad 001 del Trole

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las candidatas a Reina de Quito se subieron en la unidad 001 del Trolebús. La mañana de este jueves, 15 de noviembre del 2018, las 10 jóvenes que buscan la corona como soberana de la capital hicieron un recorrido exclusivo entre El Labrador (norte) y la Plaza Chica (centro) en este sistema de transporte operado por el Municipio.

Eran las 08:00 de este jueves. En la estación de El Labrador la presencia de 10 chicas con bandas en las que se lee Candidata a Reina de Quito llamó la atención de los usuarios que a esa hora llegan para tomar una unidad del Trole.



Frente a la unidad 001 del Trole, la primera que llegó a Quito en octubre de 1995, las candidatas se forman para ingresar e iniciar el recorrido. Hoy darán un paseo. El vehículo es para su uso exclusivo. No verán de cerca cómo, a diario, los pasajeros pugnan por tomar una unidad, viajan apretados o se retrasan por no alcanzar un articulado.



Una vez dentro, las fotos van y vienen. Cada una de las candidatas ensaya su mejor sonrisa y, por momentos, bromean entre ellas para demostrar que el grupo se lleva bien.



Gustavo Hinostroza, gerente de Operaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, es el encargado de exponer la situación del Trole, la Ecovía y el corredor Sur Occidental. “En todo el sistema integrado, diariamente, se moviliza a cerca de 900 000 pasajeros”.



Entre las candidatas hay quienes saben cómo es viajar en ese medio de transporte y otras que no. María Emilia Realpe tiene 20 años. Desde los 10 no utiliza el Trole. “Lo veo bien cuidado y mantenido”, dice. Para ella, la capital avanzó mucho en la calidad de su transporte público.



Milena Romero tiene 19 años y estudia en la Universidad Politécnica Salesiana. Ella es una usuaria frecuente de la Ecovía. Dice que el sistema es eficiente aunque ve un problema cuando hay aglomeración de la gente. “Llego más rápido a la universidad porque va por un carril exclusivo”, cuenta.



El recorrido entre El Labrador, el Centro y el retorno a El Labrador dura más de una hora y media. En el trayecto recibieron flores y una serenata. Al final, todas se toman una foto para el recuerdo con la unidad 001 del Trolebús. Previo a eso les cuentan que ese articulado saldrá de circulación el próximo año cuando lleguen las nuevas unidades que comprará la Empresa de Transporte de Pasajeros.



El próximo 22 de noviembre, en el Palacio de Cristal del Itchimbía, en el centro norte de la ciudad, una de las 10 candidatas será electa Reina de Quito. Con ese evento iniciarán, oficialmente, los festejos por los 484 años de la Fundación de Quito.