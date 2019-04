Ninguna candidata a jefa de Gobierno español pese a gran presencia de mujeres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ninguna mujer será candidata a presidir el Gobierno de España por parte de los cinco grandes partidos tras las elecciones generales del próximo 28 de abril, pese a la amplia presencia femenina en unas listas que la ley obliga a que sean paritarias.

En España, al presidente del Ejecutivo lo elige el Congreso de los Diputados entre el candidato que más apoyos recibe en la Cámara y, tradicionalmente, los aspirantes a este cargo son los números uno de cada lista electoral por la circunscripción de Madrid.



Los socialistas (PSOE) presentan a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP,conservador) a Pablo Casado, Unidas Podemos (izquierda) a Pablo Iglesias, Ciudadanos (liberales) a Albert Rivera y Vox (Ultraderecha) a Santiago Abascal, conocidos como "cabeza de cartel", por ser el principal reclamo electoral en todo el país.



De los cinco, solo PSOE y Unidas Podemos, que en esta convocatoria ha feminizado su nombre, llevan a una mujer como número dos, mientras que PP y Ciudadanos sitúan a la primera candidata en el número tres y Vox la lleva al cuarto puesto.



Pese a todo, las mujeres están muy presentes en la campaña electoral y no han renunciado a incluir en ella los temas clave del debate feminista, muy presente en la sociedad española en los últimos años, con cuestiones como la necesidad del consentimiento expreso en una relación sexual para determinar si hay o no una agresión.



Este es un asunto de plena actualidad en España después de la polémica sentencia de hace un año que condenó a cinco hombres, conocidos como La Manada, por abusos y no por violación, después de haber agredido a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, lo que provocó una fuerte movilización social e hizo muy popular eslóganes como "no es no".

Candidatas como María Jesús Montoro (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos) o Irene Montero (Podemos), están teniendo una destacada presencia en la campaña electoral, mientras que las de Vox están más ausentes.



Eso sí, la presencia de mujeres es muy amplia en las listas de cada circunscripción, y la paridad supera el 40 % que fija la ley, con algunos partidos como PSOE y Podemos que llegan al 50 % y 51 %, respectivamente.



Los otros tres partidos estatales se sitúan por debajo: Ciudadanos tiene un 47,8 % de mujeres en las listas del Congreso; PP un 47,5 % y Vox el 47 %.



De las cinco grandes formaciones que se presentan en toda España, el PP es el que lleva más mujeres como número uno en listas al Congreso, 23; seguido de PSOE y Unidas Podemos, ambos con 22; Ciudadanos, 20 y Vox con solo 14.



En el Senado la presencia de mujeres en los primeros puestos desciende. Unidas Podemos es el que presenta más, un total de 32; seguido de los socialistas, con 22; Ciudadanos, 20; PP, 13 y el que menos Vox, con solo 12.

La participación de las mujeres en la política española ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, lo que se refleja tanto en el Parlamento como en el Gobierno, hasta llegar al último ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que es el más femenino de la historia de España, integrado por once mujeres y seis hombres.



Respecto al Congreso, en la última legislatura el 41,1 % eran diputadas y la presidencia de la Cámara ha estado en manos de una mujer.



Esta presencia es un ejemplo más del papel cada vez más destacado de las mujeres en espacios públicos, como las empresas o la universidad, aunque dista mucho de que haya una igualdad real. En el caso de las empresas, por ejemplo, solo el 35 % de los cargos directivos y gerentes son mujeres, mientras que en la Universidad, el 48 % de los profesores son mujeres, pero solo el 21 % ocupa una cátedra.